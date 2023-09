The Office tendrá un reboot y los fans están aterrorizados

Que Michael Scott grite NO: The Office se prepara para un reboot oficial, y los fans ya están preocupados.

Los remakes estadounidenses de programas de televisión británicos son notoriamente lamentables, y muchos no consiguen pasar de la primera temporada, si no del piloto. Algunos ejemplos son Peep Show, The IT Crowd, Spaced, Only Fools and Horses y The Inbetweeners.

The Office, de la NBC, basada en la serie documental de Ricky Gervais que definió la década de los ochenta, desafió las probabilidades. Tras una primera temporada titubeante en la que se revisaron en su mayor parte los ritmos de la serie original, la versión estadounidense encontró su lugar y su corazón en un premiado y divertidísimo tramo televisivo.

Terminó su andadura de nueve temporadas en 2013, pero sigue siendo una de las series más citados de la cultura pop, por no mencionar su constante popularidad en streaming. Pues bien, parece que se avecina un reinicio propiamente dicho, y los fans no lo odian… simplemente no les gusta nada… y podría ser terrible.

A los fans les preocupa que el reboot de The Office “fracase”

Según un nuevo informe de Puck News, se va a anunciar un reboot de The Office una vez que termine la huelga de la WGA, con el regreso de Greg Daniels como showrunner.

Aunque los fans llevan mucho tiempo deseando una reunión del reparto original, la noticia de un reinicio no ha sido recibida con tanta calidez. “Será el reboot más aguado de todos los tiempos. Fracasará estrepitosamente. OMI”, escribió uno.

“Ahora mismo estoy viendo la original, déjala estar. Sólo funcionó porque Michael hizo que todos los demás se sintieran incómodos, algo difícil de reproducir en el entorno actual”, tuiteó otro. “Porque el reboot de Cómo conocí a vuestra madre tuvo mucho éxito, ¿verdad? Reiniciemos otra comedia clásica y cancelémosla tras dos temporadas”, escribió un tercero.

“Ahora que parece que la huelga de guionistas va a llegar a su fin, os prometo que podemos aportar nuevas ideas. Creo en nosotros como sociedad”, tuiteó un cuarto. “ME ENCANTARÍA que esto fuera casi tan bueno como #TheOffice… pero me preocupa que ni siquiera se acerque a la altura de esa serie. Por no mencionar que la MAYORÍA del humor no podría hacerse hoy en día sin ofender a alguien. Cruzo los dedos, pero tengo mis dudas”, escribió un quinto.

Daniels habló de la posibilidad de un reinicio en febrero del año pasado, y dijo a The Hollywood Reporter: “Cuando la gente oye ‘reboot’, piensa que es exactamente la misma serie. No creo que eso funcione. También creo que el contenido estaba muy pensado para ese periodo de tiempo, cuando la gente no era tan sensible a lo que ofende a la gente, para que pudieras tener un jefe que siguiera metiendo la pata”, dijo.

“Podías sentir que el contenido estaba ayudando a la gente a ver cosas ofensivas que antes no habrían visto como ofensivas, porque simplemente estaban acostumbrados a ello. Ahora, todo el mundo es mucho más consciente de lo ofensivas que son ciertas cosas. Estamos en un punto diferente del ciclo de concienciación”.

Daniels dijo que no intentaría “rehacerla” ni lanzar otro Michael Scott. “La parte que yo tomaría es el formato documental y la idea de que es un examen desde la perspectiva de un documentalista”, añadió.