Una importante actualización de Twitch divide a los espectadores con un nuevo y controvertido diseño

Twitch ha desplegado un nuevo e importante diseño de navegación en la versión de escritorio del sitio de streaming. Mientras que algunos lo han alabado por sus ventajas, a otros no les gusta la nueva navegación, e incluso lo han acusado de ser un método para mostrar más anuncios, algo que Twitch ha desmentido.

A pesar de tener más de 10 años desde los días de Justin.tv, la experiencia de escritorio de Twitch se ha mantenido prácticamente sin cambios durante todo ese tiempo, un signo de gran diseño para empezar.

Por supuesto, ha habido actualizaciones, como la mejora de la apariencia del chat y la mejor calidad de las transmisiones, pero la navegación del sitio siempre ha permanecido bastante similar.

Esto cambió el 21 de junio, cuando se introdujo un nuevo diseño de navegación. Al navegar por el directorio de un juego, el stream más popular de la categoría se reproduce automáticamente en la parte superior, ocupando más del 50% del espacio de la pantalla.

Se mostrará el chat en la parte derecha, y después de un minuto más o menos, la transmisión se detendrá, dándote la opción de “ir a la transmisión” directamente, o ir a “siguiente” para ver el siguiente stream más popular.

La streamer Lowco alabó el nuevo diseño por aumentar la capacidad de descubrimiento, algo que, según los creadores más pequeños, ha faltado.

MASSIVE TWITCH UPDATE: Twitch is experimenting with a whole new way to browse streams. This looks to be a *game-changer* for the viewer experience and a big win for smaller creators!

Here's what it looks like and why I think it's so good ⬇️ pic.twitter.com/GgpmV5tWeQ

— Lowco 🏳️‍🌈 (@LowcoTV) June 21, 2022