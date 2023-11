Vídeo viral de Mariah Carey descongelándose arrasa en TikTok

Mariah Carey se ha vuelto súper viral en TikTok, con las celebraciones de Halloween terminadas y la gente comenzando a prepararse para la Navidad, reconociendo y contribuyendo a los memes que sugieren que ella sólo aparece en el ojo público para la temporada navideña.

Para muchos, el 31 de octubre es una gran celebración de Halloween, pero en cuanto los relojes marcan el 1 de noviembre, comienzan las fiestas navideñas y es hora de empezar a prepararse para la época más maravillosa del año para muchos.

Esto significa que empiezan a salir los adornos del closet, que hay más películas en la tele con esta temática y, por supuesto, que se empiezan a oír canciones navideñas con mucha más frecuencia.

Sin embargo, algunas canciones navideñas son tan populares que los artistas pasan a ser conocidos para siempre por esos temas festivos.

A Michael Buble, por ejemplo, se le acusa a menudo de pasar desapercibido hasta diciembre, al igual que Mariah Carey, que se ha burlado de sí misma en un vídeo, ahora viral, con su canción All I Want for Christmas is You.

Mariah Carey se “descongela” por Navidad

Mariah Carey, quien ya ha superado los 50 millones de visitas en todas las plataformas apenas unas horas después de que el TikTok se publicara, compartió un vídeo de ella “descongelándose” mientras se engalanaba con ropa navideña, preparándose para su gran llegada en la temporada navideña.

No importa cuándo empieces a esperar la Navidad, esta canción habrá contagiado a muchos espectadores del espíritu festivo, ya que se extiende como la pólvora por Internet.

All I Want For Christmas is You se lanzó originalmente en 1994 y ahora, casi 30 años después, sigue siendo una de las canciones más grandes de la temporada, si no la más grande.

El tema ha alcanzado el número 1 en las listas de éxitos en cada uno de los últimos cuatro años y no hay razón para pensar que no continuará esa tradición en 2023.

