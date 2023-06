xQc firma un acuerdo de 100 millones de dólares con Kick en una asociación no exclusiva de dos años

La estrella de Twitch, xQc acaba de firmar un acuerdo con Kick por valor de 100.000.000 dólares por el que retransmitirá tanto en Twitch como en Kick.

El 16 de junio de 2023, los fans se convencieron de que xQc dejaba Twitch por Kick después de que una cuenta con su nombre recibiera de repente un botón de sub.

Ahora, gracias a un informe del New York Times, sabemos que es oficial, ya que The Juicer firmó un contrato no exclusivo por el que se llevará a casa más de 70 millones de dólares.

El acuerdo no exclusivo permitirá a xQc seguir retransmitiendo en Twitch, pero lleva oficialmente a uno de los streamers más emblemáticos de Twitch a la incipiente plataforma.

xQc firma un contrato no exclusivo con Kick

El agente de xQc, Ryan Morrison, ha declarado a The New York Times que el contrato asciende a 70 millones de dólares, pero que incluye incentivos que podrían elevar el total a unos 100.000.000 dólares.

El acuerdo de Lengyel es uno de los mayores contratos firmados por un creador de contenidos en los últimos años, y es casi tan grande como la ampliación de contrato de dos años firmada por la estrella de la NBA Lebron James, según el NYT.

La estrella de Twitch dijo en un comunicado: “Kick me está permitiendo probar y hacer cosas que no había podido hacer antes. Estoy muy emocionado de aprovechar esta oportunidad y maximizarla en nuevas ideas creativas y frescas en los próximos años.”

Durante su directo, xQc explicó cómo planea dividir su tiempo entre Kick y Twitch.

“Probablemente será como levantarse, salir en directo y retransmitir (en Twitch) y luego cambiar. Algunos días haré streamings completos aquí, otros haré streamings completos allí”, explicó.

Se desconoce cuándo tendrá lugar su primer directo en la plataforma, pero su número de seguidores ya ha aumentado en más de 25.000 desde que se hizo el anuncio.