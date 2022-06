Wild Rift Icons 2022: streaming, resultados, calendario, equipos y más

Load More

Con un circuito competitivo tan fuerte los Worlds del juego no podían faltar. En este caso, el Wild Rift Icons recoge 24 equipos de 8 regiones diferentes para ver quiénes serán los primeros en levantar la copa de campeones.

Desde su lanzamiento, Wild Rift se ha convertido en uno de los juegos para móviles más populares. Al igual que su hermana mayor League of Legends tiene su propia escena competitiva donde se dan cita los mejores jugadores para conseguir alzarse ganadores.

Wild Rift Icons es la competición internacional de Wild Rift donde se reunirán los mejores equipos de diferentes regiones para ver quién se alza ganador. Para que no te pierdas ningún partido te traemos todo lo que necesitas saber sobre la competición.

by Paula González