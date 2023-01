Cómo saber cuántas horas hemos jugado a League of Legends

Si alguna vez te has preguntado cuántas horas has jugado al League of Legends pero no sabes cómo verlo te traemos una forma para averiguarlo, y para ello solo tienes que seguir leyendo.

Seamos sinceros, League of Legends es uno de esos juegos en los que sabes a la hora a la que empiezas a jugar pero no cuándo terminas porque siempre existe esa “última partida”. Por ello, es normal que a lo largo de las últimas temporadas le hayamos echado más horas de las que nos gustaría al título de Riot Games.

Tanto si somos jugadores veteranos o si sois jugadores más nuevos se te habrá pasado por la cabeza saber cuántas horas de nuestra vida le hemos dedicado. A pesar de que el cliente del League of Legends no tiene un contador de horas por sí mismo como tienen plataformas como Steam, hay una forma de averiguarlo. Y es más fácil de lo que piensas.

Así podemos saber cuántas horas hemos jugado a League of Legends

El método para conocer cuánto tiempo hemos perdi…hemos invertido en League o Legends es tan fácil como entrar en la web de wol.gg. Ahí tan solo deberemos de introducir nuestro nombre de invocador y seleccionar la región en donde jugamos.

Asimismo, esta plataforma es de terceros y por ello solo podrá darnos los datos de nuestra cuenta desde la temporada 11. Es decir, desgraciadamente (¿o afortunadamente?) solo podremos saber el tiempo desde el año 2021.

wol.gg Con nuestros datos se llevará a cabo un top a nivel global

No obstante, con nuestra información se llevará a cabo una clasificación y podremos ver los datos del resto de usuarios. De esta forma podemos conocer quién es la persona que más tiempo ha gastado tanto a nivel mundial como de nuestra región.

Asimismo, no solo nos dará nuestra clasificación sino que también traducirá nuestro número de horas en días así como el número de libros que podríamos haber leído, películas que podríamos haber visto e incluso en kilómetros que podíamos haber recorrido.

¿Cuántas horas le habéis echado vosotros a League of Legends desde la temporada 11?