Análisis de FIFA 23: El más realista de la saga

FIFA 23 siempre estuvo destinado a los libros de historia, como el último capítulo de la mejor serie de videojuegos de fútbol del mundo, y es sin duda el título deportivo más envolvente que ha hecho EA.

Todo comenzó en 1993 con FIFA International Soccer en la SEGA Mega Drive. Los jugadores parecían sacados de Roblox, el balón no tenía realmente forma circular y las animaciones eran esencialmente una réplica virtual del futbolín. Puede parecer terrible, pero fue el inicio de una era histórica en la innovación de los juegos.

A la serie FIFA le han seguido adiciones históricas. Cientos de equipos han obtenido la licencia oficial, y miles de jugadores y entrenadores han sido escaneados. Un juego que solía ser una experiencia offline a pantalla dividida, ahora incluye Ultimate Team, VOLTA Football, Clubes Pro, Crea un Club, Kick-Off, Temporadas, y múltiples opciones para el Modo Carrera.

30 años después, Electronic Arts ha ofrecido una experiencia más cercana que nunca al juego bonito. La “tecnología HyperMotion de vanguardia” puede haber sonado como palabras de moda para el jugador medio, pero ahora está empezando a dar sus frutos. A continuación está disponible en análisis realizado de FIFA 23.

Detalles de FIFA 23

Desarrollador: EA SPORTS

Precio: 59,99 euros

Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2022

Plataformas: Xbox, PlayStation y PC

Un gameplay más realista que nunca

FIFA 23 es lo más realista posible. Los jugadores tienen estilos de carrera y acciones de disparo únicos, creados exactamente para su perfil. Un conjunto de miles de nuevas animaciones hace que todo parezca más natural y menos predecible. Utilizando la última versión de la tecnología HyperMotion del año pasado, FIFA 23 se siente más cerca de un simulador que de una experiencia arcade.

El ritmo del juego también es más realista y equilibrado. Avanzar desde una posición amplia en la línea de medio campo hacia la portería contraria parece un sprint más largo de lo habitual, y gracias a los cambios de aceleración, los defensas no dotados de velocidad pueden hacer frente a los delanteros veloces. Los centrocampistas ofensivos más lentos (como Bernardo Silva o Alexis Mac Allister, por ejemplo) pueden influir más en el juego con su agilidad con el balón. Todo parece más equilibrado desde el punto de vista de la velocidad.

Afortunadamente, los disparos lejanos son más difíciles de realizar y los disparos a bocajarro tienen un buen porcentaje de éxito. Los porteros parecen más capaces, pero ahora pueden ser engañados al disparar antes de tiempo, o pueden tener su visión oscurecida por otros jugadores. Esto hace que se sientan como una parte más activa de cualquier partido, en lugar de una simple ayuda controlada por la IA.

El nuevo disparo de potencia es extremadamente efectivo, aunque difícil de ejecutar, ya que tarda un momento en enrollarse. A pesar de ello, el hecho de que la cámara se acerque durante la animación distrae, casi como un mini juego de calle de FIFA. Se siente demasiado artificioso.

Los pases cortos en el centro del campo, en particular, no son tan fluidos como en juegos anteriores. Tendrás que tener en cuenta la posición de tu cuerpo y el primer toque mucho más de lo habitual para mantener la posesión. Esto tampoco es un problema mío, ya que mis oponentes en línea tuvieron problemas similares. El spam de pases al intentar despejar tus líneas provoca el caos.

Desde el punto de vista del pressing, los jugadores chocan a menudo y el balón cambia rápidamente de dirección. Son cosas menores que las herramientas de ajuste del equipo de desarrollo pueden suavizar.

Novedades del Modo Carrera

EA SPORTS Juega como auténticos entrenadores en el Modo Carrera, como hice yo en este análisis de FIFA 23.

En el modo Carrera, los sencillos cambios tendrán una gran repercusión en el público de un solo jugador. El modo Carrera del Jugador tiene matices del popularísimo modo MiCarrera de NBA 2K, con más historia de fondo, juego de rol e integración de las redes sociales.

La personalidad del jugador es una nueva característica que te permite personalizar los atributos de tu jugador a través de su propio tipo de personaje. Los atributos se asignan a través de las acciones Maverick, Virtuoso y Heartbeat. Un Maverick, por ejemplo, puede tomar el juego por el cuello e ir a por el gol, mientras que un Heartbeat es más probable que encontrar el pase para establecer un compañero de equipo.

Esto está vinculado a acciones fuera del terreno de juego, como visitar a un compañero de equipo lesionado o comprar un coche nuevo, y aunque parece una progresión sólida con respecto al año pasado, aún le falta el brillo de una trayectoria profesional al estilo de NBA 2K.

La experiencia de los fichajes añade un toque realista con la incorporación de un analista de fichajes. Aunque es retrospectivo, te da más información sobre el valor de los jugadores, consejos para mejorar la estrategia de fichajes y puede ahorrarte dinero con los aprendizajes de cada movimiento. Los fichajes cruciales e importantes serán recibidos en el campo de entrenamiento por su personal. Tus mayores ventas también serán recibidas con una cinemática de despedida.

EA Sports

Los niveles de producción de los días de partido son los más altos de la serie. En algunos partidos se ofrece un vídeo previo al encuentro, en el que se muestra a los dos entrenadores celebrando los resultados anteriores y dando bombo al partido. También hay más ángulos de cámara para los saques de esquina, los saques de portería y las celebraciones de los goles. Las nuevas superposiciones de “distancia a la portería” y “gol esperado” en los resúmenes de los partidos son también adiciones inteligentes.

Tanto el modo Carrera de jugador como el de mánager ofrecen ahora “Momentos destacados jugables”, que te permiten jugar pequeñas viñetas de un partido completo. Es un gran ahorro de tiempo que te permite tener un impacto en el juego cuando no quieres jugar un partido entero.

La monetización de Ultimate Team da un paso atrás

EA SPORTS

Un punto de dolor para muchos jugadores de Ultimate Team es siempre la monetización. El precio de los FIFA Points ha cambiado para permitir que algunos niveles incluyan más puntos con un aumento de precio correspondiente. Por ejemplo, el segundo nivel más alto de FIFA 22 era de 4.600 puntos por 39,99 euros. Ahora se ha cambiado a 5.900 por 49,99€. También se han eliminado dos de los niveles inferiores, por lo que hay menos opciones más baratas en FIFA 23.

Ultimate Team cuenta con nuevos desafíos de FUT Moments en los que se pueden ganar estrellas FUT, que se pueden gastar en varios packs.

Los tres desafíos avanzados de creación de plantillas (Ligas híbridas, Naciones híbridas, Liga y Naciones híbridas) han recibido recompensas no intercambiables este año, lo que significa que no puedes obtener beneficios en el juego vendiendo los jugadores que empaques. Si bien el cambio ofrece mejores premios para los packs, el recorte de una de las formas más populares de ganar dinero en el juego es un paso atrás. Ahora que no se puede acumular riqueza temprana utilizando estos SBC, es fácil ver un mundo en el que la gente se ve tentada a comprar más FIFA Points.

Conclusión del análisis de FIFA 23

FIFA 23 pasa a la historia como el simulador de fútbol más realista de la serie y con la tecnología HyperMotion cada vez más impresionante, el futuro parece brillante para EA SPORTS FC. Se necesitan algunos ajustes en la jugabilidad para agilizar las cosas y el cambio de SBC en Ultimate Team no será bienvenido, pero no se puede negar que es un juego divertido.

Análisis de FIFA 23 realizado en PlayStation 5