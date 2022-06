Calendario de promociones de FIFA 22: todos los eventos de Ultimate Team

FIFA 22 ya está aquí, y con él llegan las promociones, los eventos y un montón de cartas especiales. Hemos reunido las fechas confirmadas y filtradas de todos los espectáculos más importantes de Ultimate Team, desde los “Ones to Watch” y el “Team of the Year”, hasta el “Team of the Season”, el “FUTMAS”, el “Ratings Refresh” y mucho más.

Una cosa es segura en FIFA: siempre hay otra promoción.

EA SPORTS ha aumentado su calendario de eventos a lo grande en los últimos ciclos de FIFA, lanzando cartas especiales y packs promocionales prácticamente cada dos semanas.

Publicidad

La avalancha de estrellas mejoradas y tarjetas FUT imprescindibles llegó a su punto álgido en FIFA 21, y Dexerto espera más de lo mismo (y tal vez más) a medida que EA despliegue todos los momentos especiales de FIFA 22 a lo largo de los próximos doce meses.

Desde el TOTY y el FUTMAS, hasta el Summer Heat, FUT Birthday y mucho más, aquí te contamos cuándo veremos todas las promos icónicas de Ultimate Team en FIFA 22.

Fechas de inicio de las promociones de FIFA 22

EA SPORTS aún no ha confirmado la lista exacta de todas las promociones de Ultimate Team que llegarán en este ciclo, pero los editores de FIFA suelen ceñirse a un calendario bastante estándar.

Publicidad

Eventos icónicos de FUT como el Team of the Year, Road to the Final, Headliners, FUTMAS (ahora llamado “Freeze”), Future Stars y otros más llegarán a FIFA 22 más o menos en la misma fecha que de costumbre, cargados de impresionantes cartas especiales.

Estas son las fechas previstas para las promos de FIFA 22.

Promo Ultimate Team Fecha en FIFA 21 Fecha esperada en FIFA 22 ¿Confirmada? Team of the Week Semanal Semanal Si Ones to Watch 6 Octubre, 2020 1 Octubre, 2021 Si Rulebreakers 23 Octubre, 2020 29 Octubre, 2021 Si Road to the Knockouts 6 Noviembre, 2020 15 Noviembre, 2021 Si Numbers Up – 12 Noviembre, 2021 Si Black Friday 27 Noviembre, 2020 26 Noviembre, 2021 Si Signature Signings – 27 Noviembre, 2021 Si Team of the Group Stage 4 Diciembre, 2020 3 Diciembre, 2021 Si Freeze/FUTMAS 11 Diciembre, 2020 – No VERSUS – 10 Diciembre, 2021 Si Winter Wildcards – 17 Diciembre, 2021 Si Headliners 1 Enero, 2021 31 Diciembre, 2021 Sí Team of the Year 22 Enero, 2021 21 Enero, 2022 Sí Future Stars 5 Febrero, 2021 2 Febrero, 2022 Sí Road to the Final 18 Diciembre, 2020 18 Febrero, 2022 Sí Silver Stars Series No lanzada 25 Febrero, 2022 Sí FUT Birthday 26 Marzo, 2021 4 Marzo, 2022 Sí FUT Fantasy – 19 Marzo, 2022 Sí FUT Captains – 8 Abril, 2022 Sí Team of the Season 23 Abril, 2021 29 Abril, 2022 Sí Shapeshifters – 17 Junio, 2022 Sí Summer Heat 17 Junio, 2021 17 Junio, 2022 TBC FUTTIES 16 Julio, 2021 15 Julio, 2022 TBC Summer Transfers 20 Julio, 2021 22 Julio, 2022 TBC

Hasta ahora, los jugadores de FIFA 22 sólo han podido hacerse con algunas plantillas especiales, entre ellas la primera alineación de los Ones to Watch, encabezada por Ronaldo, Messi y Lukaku. Junto a ellos, Konate y Grealish.

Cuando EA SPORTS publique más eventos de FIFA 22 (y sabemos que lo hará), puedes volver a consultar aquí la lista completa de lo que ha aparecido y desaparecido en el juego durante este ciclo.