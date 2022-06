FIFA 22 Shapeshifters: Predicciones y cambios de posición explicados

Las filtraciones de FIFA 22 han sugerido que la promoción de los Shapeshifters, favorita de los fans, será el siguiente evento tras el TOTS. Aquí está todo lo que sabemos sobre FIFA 22 Shapeshifters, desde la posible fecha de lanzamiento hasta los jugadores que esperamos que aparezcan.

Tras el lanzamiento de FIFA 22 Ultimate TOTS, la promoción del Team of the Season llega a su fin un año más. Después de semanas de contenido ininterrumpido, los jugadores podrían pensar que FIFA 22 está llegando a su fin, y que la atención se centrará en FIFA 23.

Sin embargo, EA todavía tiene un montón de eventos especiales planeados para atar a los jugadores hasta el lanzamiento del nuevo juego, y una nueva promoción podría estar más cerca de lo que piensas.

Si las filtraciones son creíbles, FIFA 22 Shapeshifters es el siguiente en el calendario, así que aquí está todo lo que sabemos sobre esta interesante promoción hasta ahora.

“Shapeshifters is coming with positions changes and huge boosts”

EA aún no ha anunciado oficialmente los Shapeshifters de FIFA 22, por lo que no hay fecha de lanzamiento. Dicho esto, el respetado filtrador FUT Sheriff ha revelado que Shapeshifters será el siguiente evento después de TOTS, trayendo “cambios de posición y enormes aumentos”.

Nuestra mejor estimación es que FIFA 22 Shapeshifters comience el viernes 17 de junio de 2022. Este es el día en que finalizan los TOTS de Ultimate, y esperamos que nos lancen directamente a los Shapeshifters sin descanso.

El primer equipo de cambiaformas llegará a los packs a las 19:00 hora española y permanecerá durante una semana completa. Un segundo equipo podría llegar el 24 de junio si EA opta por una promoción de dos semanas, pero esto aún está por confirmar.

A pesar de su ausencia en FIFA 21, Shapeshifters es una promoción muy popular entre la comunidad de FUT, ya que en ella se ven jugadores de renombre que se mueven fuera de su posición preferida.

Pueden ser movimientos convencionales, como que un lateral se convierta en extremo, o cambios más inusuales, como que un central juegue de delantero. Las cartas también se potencian mucho para que sean grandes opciones en su nueva posición.

🚨 Carrasco 🇧🇪 has a card added to come via SBC in SHAPESHIFTERS✅

He is listed as CAM🔥

Stats predicted🫡

Make sure to follow @FutSheriff and @Criminal__x ❤️#FIFA22 pic.twitter.com/MBlczoC11L

— Fut Sheriff (@FutSheriff) June 15, 2022