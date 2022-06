Todas las licencias confirmadas de FIFA 23: clubes, ligas y estadios

Load More

En los meses previos a FIFA 23, los filtradores han estado revelando constantemente una gran cantidad de clubes que no estaban presentes en FIFA 22. Donk Trading tuiteó el 3 de junio afirmando que uno de los equipos más grandes de Italia estaría de vuelta.

FIFA 23 traerá el debut de una serie de ligas que nunca antes habían aparecido en la serie, sobre todo, del fútbol femenino. Los equipos internacionales se agregaron por primera vez en FIFA 16, pero el fútbol femenino no se había ampliado ningún otro juego desde entonces.

by Paula González