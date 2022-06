El nuevo de acuerdo del Bayern de Múnich con eFootball le da un palazo a FIFA 23

El Bayern de Múnich ha firmado un acuerdo de asociación de “largo plazo” con e Football de Konami, dejando así fuera al equipo del título de FIFA 23.

EA SPORTS ganó recientemente una gran batalla de licencias al recuperar los derechos de la Juventus por primera vez en cuatro años. Sin embargo, parece que EA no ha podido replicar el mismo triunfo con el Bayern.

Konami ha ganado alguna de las batallas más importantes a lo largo de los últimos años para el PES. Entre ellas encontramos grandes nombres como es el caso del Barcelona, Napoli y Roma. Conseguir a uno de los grandes equipos del fútbol alemán es una gran noticia para el PES.

No obstante, FIFA aún conservará el logotipo y los kits del Bayern de Múnich, así como los nombres reales de los jugadores, pero eFootball tendrá los derechos exclusivos del Allianz Arena y los escaneos completos de los rostros de la plantilla.

Bayern de Múnic y Konami comenzaron su asociación allá por 2019, y parece que ambos van a seguir unidos. Desde la cuenta oficial del equipo de fútbol se publicó un vídeo anunciado la extensión de su asociación.

Además, añadiendo un poco de fuego al rumor de transferencia al Barcelona F.C, el delantero Robert Lewandowski no aparecía en el vídeo del anuncio. Algo que no ha pasado desapercibido.

FC Bayern ❌ eFootball 🤝

We are delighted to announce the extension of our partnership with @play_eFootball. We’ve enjoyed three successful years together already, and we cannot wait to see what is still to come. 🤩🎮

🔗 https://t.co/H25PZtiQ5m

#efootball #setfootballfree pic.twitter.com/4PymVTFaX0

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 29, 2022