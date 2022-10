FIFA 23 POTM de la Bundesliga – Nominados y ganadores

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

FIFA 23 premia todos los años a los mejores jugadores de la Bundesliga, por ello aquí podrás encontrar todos los nominados y ganadores al POTM de la liga alemana.

FIFA 23 Ultimate Team está repleto de cartas especiales para ayudar a los aficionados a reforzar su equipo. Los jugadores del Team of the Week llegan cada miércoles con cartas mejoradas, y las promociones periódicas no hacen más que darles más opciones.

Al igual que EA Sports lo hace en Premier League, La Liga o la Ligue 1 francesa, cada mes ofrecerá el que a su juicio ha sido el POTM (Player of the month, jugador del mes) en la liga alemana.

Cómo votar el POTM de la Bundesliga en FIFA 23

Si queréis participar en la votación, tendréis que esperar hasta que se anuncien los nominados. Esto suele ocurrir hacia el final del mes y se publican en Twitter.

Una vez que esto ocurra, podréis ir al sitio web de la liga respectiva y votar por los nominados siguiendo estos cortos pasos.

Dirigíos a la página web de EA SPORTS Bundesliga POTM. Desplazaos a través de los candidatos y haced su elección. Votad por su nombre. ¡Esperad hasta que el voto sea confirmado y entonces habréis terminado!

POTM de la Bundesliga de FIFA 23: Nominados y ganadores

Septiembre

El jugador del Weder Bremen, Niclas Fullkrug ha sido el ganador al jugador del mes de la liga alemana.

Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach)

(Borussia Monchengladbach) Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach)

(Borussia Monchengladbach) Florian Kainz (FC Koln)

(FC Koln) Niclas Fullkrug (Werder Bremen) – Ganador

(Werder Bremen) – Ganador Rafal Gikiewicz (FC Augsburg)

(FC Augsburg) Christopher Trimmel (Union Berlin)

Esta noticia se mantendrá actualizada mes a mes cuando se vayan anunciando los nominados y ganadores de cada mes.