FIFA 23 TOTW 1: todo sobre el equipo de la semana

FIFA 23 Ultimate Team nos presenta al equipo de la semana cada jornada de competición de fútbol real, y para que no te pierdas nada de nada, te traemos todo lo que necesitas saber sobre FIFA 23 TOTW 1.

Entre todas las características que nos presenta EA SPORTS en FIFA 23 como Ones to Watch, el Team of the Week (TOTW) o El equipo de la semana, sigue siendo la función que se repite todos los años en el juego.

Respecto a otros títulos, el Equipo de la semana no ha significado tanto como era antaño, sobre todo, por la cantidad de promociones semanales y quincenales que nos ha ido dando EA. No obstante, el Equipo de la semana ayuda a que el mercado esté en una posición saludable y ofrece algunas mejoras importantes en los jugadores favoritos de Ultimate Team de la comunidad.

Para que no te pierdas nada, te traemos todo sobre FIFA 23 TOTW además de cualquier cambio que haya recibido estas promociones.

EA SPORTS

Cartas de FIFA 23 TOTW 1

El 21 de septiembre de 2022 se reveló el primer conjunto de cartas del Equipo de la Semana para FIFA 23.

El equipo incluye a Saliba, del Arsenal, De Bruyne, del Manchester City, y Son, de los Spurs.

¿Cuándo llega FIFA 23 TOTW?

El nuevo TOTW de FIFA 23 se publicará cada miércoles a las 19:00 hora española.

Todos los equipos de la semana de FIFA 23

Una vez que un Team of the Week ha tenido su recorrido, EA refresca la plantilla con un nuevo Equipo de la Semana en FIFA 23 Ultimate Team.

TOTW 1 – 21 Septiembre, 2022

EA SPORTS

Aquí podrás encontrar todos los equipos de la semana que se vayan lanzando en el nuevo FIFA 23.