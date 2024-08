Cómo conseguir la skin de Katalina en Fortnite

La esperada skin de Katalina se puede conseguir gratis en Fortnite. Así es como puedes hacerte con el nuevo atuendo durante el Capítulo 5 de la Temporada 4.

Además del modo Battle Royale, coleccionar skins y cosméticos siempre ha sido clave en Fortnite. Aunque la mayoría se compra en la tienda o se desbloquea con el Pase de Batalla, de vez en cuando los desarrolladores lanzan skins gratis.

Un ejemplo es la skin de Katalina en Fortnite. Epic lanzó este atuendo gratuito para celebrar el regreso del Battle Royale a dispositivos iOS en la Unión Europea.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo obtener la skin de Katalina gratis en Fortnite

Puedes conseguir la skin de Katalina gratis en Fortnite completando misiones con la aplicación móvil del juego de Epic Games desde el 16 de agosto de 2024 hasta el lanzamiento de la actualización v32.00 en noviembre.

El artículo continúa después del anuncio.

Tendrás que ganar 100 000 EXP para desbloquear la skin de Katalina a través de las misiones. Estas se pueden completar jugando en la aplicación móvil de Fortnite en Android o en la Unión Europea, tanto en Android como en iOS.

El artículo continúa después del anuncio.

Todas las misiones y recompensas de Fortnite para móvil

Epic Games Estos son algunos de los objetos que podrás conseguir.

Además de la skin de Katalina, puedes conseguir otras partes de su conjunto completando misiones:

25.000 EXP para desbloquear el envoltorio táctico de Kat.

50.000 EXP para desbloquear el pico en forma de patas de gato.

75.000 XP para desbloquear la mochila de Katalina.

También es importante tener en cuenta que los objetos de recompensa de las misiones no son exclusivos de estas y que todos los jugadores podrán comprarlos en la tienda. Así que si no te apetece hacer todas las misiones para conseguir la skin de Katalina, debería estar disponible para comprarlo en la Tienda de objetos dentro de un tiempo que aún no se ha revelado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y esto es todo lo que tienes que saber ¡ahora ve a por la skin y otros objetos de Katalina en Fortnite!