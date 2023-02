Estas son las nuevas skins de League of Legends (parche 13.4)

Si quieres saber cuáles son las nuevas skins de League of Legends que se incluirán en el parche 13.4 te contamos todo lo que tienes que saber sobre ellas.

Con cada parche de League of Legends, el equipo de Riot Games introduce un nuevo conjunto de skins o aspectos para diferentes personajes. En algunas ocasiones nos muestran un nuevo universo y en otras visiones diferentes los personajes.

Desde hace algunas temporadas, el equipo decidió aumentar el número de personajes que recibirían aspectos durante los parches. El objetivo que es que los jugadores tengamos skins de nuestros personajes favoritos con mucha más frecuencia a lo que nos tenían acostumbrados en el pasado. De esta forma, en vez de tener 3 skins podemos llegar a tener entre 6 y 9 según el evento en el que estemos.

Para que no te pierdas ni un detalle, te traemos de forma periódica las nuevas skins de League of Legends de los diferentes parches para que sepas si es el momento o no de lanzarle tu cartera a la pantalla.

¡Actualizaremos la noticia de forma periódica a medida que las anuncien, por lo que no dudéis en regresar para saber cuáles son!

Estos son las nuevas skins de League of Legends (parche 13.4)

El parche 13.4 de League of Legends nos traerá una de las temáticas más queridas dentro del juego como es “astronauta”. En esta ocasión, Fizz, Kennen, Xerath y Singed se unen a darse un paseo por las estrellas.

Los aspectos cambian efectos de las habilidades y el regreso a base por lo que seguramente tengan un precio de 1300 RP.

Estos campeones se unen así al resto de personajes que comparten la misma temática como Nautilus, Poppy o Maokai.

Al momento de redactar esta noticia, las skins están probándose en el PBE, el servidor de pruebas del juego, por lo que podrían verse modificadas respecto a su versión final.

¿Cuáles han sido las últimas skins de League of Legends?

En el parche 13.3 de League of Legends tuvimos las correspondientes skins de temática de San Valentín. En ellas, Vi, Caitlyn y Amumu nos enseñan cuando el crush es correspondido y cuando no lo es.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber.