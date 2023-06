El popular juego de parkour Only Up ha llegado a Fortnite a través de la Isla del Creativo 2.0 en el que nos pondrán a prueba nuestras habilidades de salto y escalada. Aquí te contamos cómo puedes jugar al mapa.

Desde la introducción del Creativo 2.0, Fortnite ha añadido una inmensa cantidad de impresionantes experiencias para la comunidad. Las fuentes de inspiración de estas islas creadas por los creadores van desde otros juegos hasta populares sagas de cultura general.

De esta forma hemos podido ver recreaciones de Fall Guys, Among Us, Wipeout, Call of Duty y muchos otros en las islas construidas con el Editor Unreal para Fortnite (UEFN).

En este contexto, las últimas semanas ha aparecido el juego Only Up que se ha convertido en mitad arrasando en internet y TikTok, y aque ahora ha llegado también a Fortnite.

Inspirado en el cuento clásico de “Jack y las habichuelas”, el juego para PC “Only Up!” nos reta a superar complicados obstáculos en nuestro camino a la cima. Sin embargo, gracias la Isla del Creativo 2.0, los jugadores de Fortnite podremos disfrutar de una fiel recreación del juego viral.

Epic Games

Código del mapa Only Up en el Creativo 2.0 de Fortnite

El código de la isla del mapa Only Up en el Creativo 2.0 de Fortnite es el siguiente:

Código de la isla: 4366-9611-6988

Su creador lleva el nombre de “army” y el nombre del mapa es “OnlyUp Fortnite!”. Lo podremos encontrar en la pestaña “descubrir” categorizado en Deathrun y Parkour.

¿Cómo jugar al mapa Only Up en Fortnite?

Jugar el mapa es sencillísimo y solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Abrimos Fortnite y nos vamos al menú modo de juego. Vamos a la pestaña “Código de isla” e introducimos 4366-9611-6988 en el cuadro de texto. Al pulsar Intro, veremos la isla emergente etiquetada como OnlyUp Fortnite. Hacemos clic en “jugar” y nos aseguramos de entrar en una partida privada.

Epic Games

Cómo jugar al mapa

Una vez que hayamos aparecido en la isla, tendremos que abrirnos camino hasta la cima del mapa trepando por varios objetos y saltando de uno a otro. Al incorporar importantes componentes de historia, el juego nos lleva a través de todo el primer capítulo de Fortnite.

Cuando empecemos a correr, un temporizador empezará la cuenta atrás y la distancia que hemos recorrido aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Para llegar a la cima del mapa de Fortnite, deberemos seguir saltando y pasando por encima de obstáculos.

Si te caes mucho no te preocupes, porque es parte del proceso y notarás cómo poco a poco lo haces más rápido y con más soltura.