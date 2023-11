Jugadores de Fortnite sorprendidos al ver la skin más rara regresar al juego

Una skin muy rara de la Tienda de objetos ha reaparecido inesperadamente en Fortnite, para asombro de toda la comunidad de jugadores. Aquí tienes sus reacciones ante su repentino regreso, a pesar de que se trata de un atuendo muy codiciado.

Fortnite, el famoso juego battle royale de Epic Games, es conocido no sólo por su dinámica de juego y sus frecuentes actualizaciones, sino también por su amplio surtido de objetos cosméticos. Una de estas categorías son los aspectos de la Tienda de Objetos, que son recuerdos muy codiciados que aportan un elemento distintivo a los avatares de los jugadores en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque la tienda de objetos suele tener un montón de aspectos, algunos de ellos se han vuelto raros, ya que representan el esfuerzo de un jugador y su posición OG en el juego. Recientemente, la Temporada OG ha traído de vuelta una plétora de objetos cosméticos de temporadas pasadas de Fortnite, además de armas, equipamiento y vehículos.

Como resultado, los jugadores están comprensiblemente sorprendidos por la reaparición de uno de los aspectos más raros de la Tienda de objetos del juego. Ahora han expresado su alegría por el regreso del atuendo, dado lo mucho que lo desean.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los jugadores de Fortnite sorprendidos por el regreso de la skin más rara de Viuda Negra

El atuendo de Viuda Negra ha vuelto a la Tienda de objetos de Fortnite después de 1.668 días. El atuendo se vio por última vez en la tienda en 2019 con el lanzamiento de Vengadores: Infinity War en el juego. Junto con el atuendo, también ha vuelto el gesto Pirueta de la Viuda, que los jugadores pueden conseguir en la Tienda de Objetos.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Aunque el inesperado regreso de la skin sorprendió a varios jugadores, ha causado un gran revuelo en Internet. Uno de ellos dijo: “Dios mío, la gente se va a volver loca por esto y yo estoy preparado”. Otro comentó: “Qué inteligente, justo antes de que lancen a Eminem. Ahora todo el mundo tendrá que comprar más paVos”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un tercer jugador añadió: “Bueno, mi skin más rara de Marvel ya no es Viuda Negra. Pero me alegro de que la gente pueda usarla”. Un cuarto usuario comentó: “¿Me pregunto si Eddie Brock seguirá? Lo dudo, no nos dejarán tener los dos. Pero tengo una pequeña esperanza de que lo haga antes de que acabe la temporada”.

Con el regreso de la skin Viuda Negra, nuestra lista de skins de Fortnite más raras en 2023 ha cambiado significativamente, así que echa un vistazo a nuestra lista en las próximas horas, que en seguida la tendremos actualizada.

El artículo continúa después del anuncio.