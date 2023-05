La comunidad de Fortnite informa de terremotos que podrían indicar la llegada del bioma de la selva

Los jugadores de Fortnite se han encontrado con terremotos en el juego que apuntan a que tendríamos el bioma de la selva en el juego dentro de poco.

Hace un par de semanas tuvimos una supuesta filtración basada en los archivos de datos del juego y que apuntaban a que el juego traería un bioma de la selva a Fortnite.

El archivo mostraba un código etiquetado como “MF_AsteriaCustomBiomes_Jungle”, lo que llevó a muchos a creer que el capítulo 4 de la temporada 3 introduciría una nueva zona selvática.

Aunque Epic Games no ha confirmado nada, las filtraciones y los rumores sobre la nueva temporada siguen circulando. Ahora, ha empezado a ocurrir un evento específico en el juego que a la comunidad de Fortnite expectante a que podría ser la señal de que se viene un bioma de jungla al battle royale.

Los terremotos de Fortnite insinúan la llegada de un bioma de selva

El usuario AetherIke ha compartido imágenes de juego en Reddit en las que se ve cómo un terremoto hace desplazar el terreno en el que está. Además de destrozar el suelo, el seísmo también produjo enredaderas que se colaron por las grietas.

Otros usuarios de Reddit han comentado que han visto sucesos similares durante la última semana, lo que sugiere que Epic podría estar preparando algo grande.

Evidentemente, los usuarios no tardaron en dejar claro que estos terremotos aleatorios en Fortnite pueden servir como prueba de que el bioma de la selva podría llegar en breves.

Un usuario añadió: “La gente pensaba que podría ser un volcán, pero las enredaderas parecen apuntar a que es un bioma de la selva“.

Igualmente, rápidamente otros muchos jugadores añadieron comentarios parecidos: “se acerca el bioma de la selva”.

No obstante, de momento son todo conjeturas y hasta que Epic Games no confirme el bioma de la jungla en Fortnite son rumores que hay que usar con cuidado. Aun así, la espera no debería de llevarnos demasiado ya que el capítulo 2 del juego termina el 9 de junio.