Notas del parche de Fortnite 21.20 Capítulo 3 Temporada 3

Una nueva temporada se asienta en Fortnite Capítulo 3 y trae muchas novedades en el parche de actualización. Te contamos todo sobre la Temporada 3 y el parche 21.20.

Las cosas han cambiado mucho en Fortnite Capítulo 3 con la llegada de la nueva Temporada 3: Buena Onda. Así va la nueva (ya no tan nueva) temporada.

Ya llevamos un mes en Fortnite Capítulo 3: Temporada 3, y las actualizaciones de Epic Games siguen llegando. Se espera que el último, 21.20, desbloquee la skin de Indiana Jones y realice algunos cambios importantes en el mapa.

A continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la actualización 21.20 de Fortnite, incluidas las primeras notas del parche y los detalles del tiempo de inactividad para que puedas averiguar cuándo podrá volver al juego.

Se espera que el tiempo de inactividad para la actualización 21.20 de Fortnite comience el miércoles 6 de julio de 2022 a las 10:00 am (hora peninsular española), aunque todavía no se ha confirmado nada.

Todavía no sabemos cuánto durará el tiempo de inactividad, pero generalmente es entre una y dos horas, según la cantidad de contenido que se agregue en la actualización.

El aspecto no tan secreto de Fortnite de esta temporada es el personaje icónico, Indiana Jones. Ha estado bloqueado hasta ahora, pero la cuenta regresiva está programada para finalizar esta semana, lo que significa que podrás obtenerlo muy pronto.

No se sabe cómo se desbloqueará en este momento, pero las skins secretas anteriores requerían que completaras una serie de desafíos, por lo que probablemente será lo mismo esta vez.

Un adelanto publicado por la cuenta de Twitter de Fortnite Competitive ha confirmado que habrá algunos cambios en el punto de referencia del Templo después de la actualización 21.20.

Es probable que las Raíces de la Realidad que se están extendiendo desde el Árbol de la Realidad infecten el punto de referencia y hagan que cambie su apariencia en cada partida, de forma similar a otras ubicaciones en el mapa esta temporada.

Keep your eyes on the temple between Rocky Reels and The Joneses.

It may be making some significant changes on July 5, and we wanted to give our competitive community a heads-up to prepare. 👀 🪨 🗺

— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) June 28, 2022