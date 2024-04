¿Alguna vez te has preguntado por qué recibes un mensaje de rango protegido incluso después de una mala partida en Fortnite? Descubre cómo funciona la protección de rango de Fortnite.

¿Qué significa rango protegido en Fortnite? Probablemente te hayas topado con este mensaje unas cuantas veces si juegas habitualmente partidas clasificatorias.

Normalmente, perderías el progreso en tu rango después de jugar mal. Puede que te devolvieran al lobby antes de que pudieras hacer algo, o que ni siquiera consiguieras sobrevivir al primer círculo con una sola eliminación, pero aun así aparecía este mensaje. Aquí te explicamos qué es el rango protegido en Fortnite.

¿Qué es el mensaje de Rango Protegido en Fortnite?

El mensaje de “rango protegido” en Fortnite significa que no has perdido puntos de rango de la partida que acabas de jugar. Aunque solo se activa durante la primera partida clasificatoria del día. Después de eso, arriesgarás tu progreso de rango como de costumbre. Piensa en ello como una función diaria de prevención de pérdidas que hace que calentar o jugar clasificatoria no castigue tanto.

Esta característica se mencionó por primera vez en un post de X en octubre de 2023. Según FortniteStatus, el Rango Protegido “no reducirá tu progreso de rango” aunque “hayas tenido un mal rendimiento“.

Hora de reinicio del Rango Protegido en Fortnite

La protección de rango se restablece diariamente a las 8PM ET o 1AM BST. Si necesitas mantener tu rango, un buen método es esperar al reinicio luego de haber jugado una mala partida.

Pero si te sientes valiente y sabes cómo encontrar y usar los objetos más OP del capítulo actual, no dudes en seguir adelante. Quién sabe, puede que acabes acumulando puntos tras conseguir una Victoria Magistral.

Cómo proteger tu rango en Fortnite

Perder no está para nada bueno, y ver cómo bajan tus puntos y tu rango es aún peor. Si quieres proteger tu rango, te sugerimos que juegues una vez al día gracias a la función de protección de rango.

Lo bueno de esta función es que no necesitas hacer nada específico para activarla. Todo lo que tienes que hacer es entrar en una partida igualada, y automáticamente actuará como una red de seguridad para tu primera partida del día.