¿Cuándo llegarán las skins de Dragon Ball a Fortnite? Fecha y filtraciones

En la red están empezando a surgir uno de los mayores crossover en Fortnite, y es que los personajes de Dragon Ball como Goky y Vegeta obtendrán sus propias skins muy pronto.

Los fans de Fortnite llevaban años esperando a que los personajes del icónico anime de Naruto llegasen al battle royale. Y es que por fin ocurrió a finales de 2021.

Desde entonces, la llegada de otros personajes de otros animes no ha parado de suceder. Ahora, todo indica que el icónico anime de Dragon Ball sería el siguientes en la lista para incorporarse a una lista interminable de crossovers dentro del título de Epic Games.

Para que no te pierdas nada te traemos toda la información sobre el lanzamiento, así como filtraciones que tenemos hasta el momento sobre el asunto.

Después de semanas de adelantos, varias filtraciones de filtradores bastante reconocidos indican que las skins de Dragon Ball llegarán a Fortnite a finales de agosto.

Hay que tener en cuenta que la película de Dragon Ball Super: Super Heroe se estrenará en Estados Unidos el 19 de agosto, por lo que tendría bastante sentido que los aspectos apareciesen alrededor de esa fecha.

The Fortnite x Dragon Ball collab will happen towards the end of August, after Epic's summer break 🔥 (via @MidaRado ) pic.twitter.com/rQ4ZMyndGc

Desde hace bastante tiempo se ha estado hablando de la llegada de los aspectos de Dragon Ball en Fortnite. Los rumores surgieron por primera vez en 2021 después de que, según se informa, Epic Games firmase un acuerdo con el editor de manga Shueisha.

Si bien la perspectiva de que los personajes de anime apareciesen en Fortnite parecía un disparate para algunos jugadores, todo cambió cuando Naruto tuvo su propia skin confirmándolo que era una realidad.

Desde entonces varias filtraciones han adelantado de que Dragon Ball sería el próximo gran anime en colaborar con el popular Battle Royale, y es probable que se lancen cuatro aspectos en agosto de 2022.

Epic Games incluso pareció adelantar un crossover con ellos cuando incluyeron un logo más que reconocido en Fortnite.

POSSIBLE DRAGON BALL Z x FORTNITE COLLAB!

Epic added a new Creative Stamina Prop this update that looks exactly like Capsule Corp from DBZ, and this prop also has outlines like the anime cosmetics! pic.twitter.com/0CANUPqU4y

— HYPEX (@HYPEX) July 6, 2022