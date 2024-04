Dragon Ball Z tiene un momento épico que Kai no ha podido superar

Dragon Ball Z Kai ha mejorado mucho de la serie original: batallas, animación y momentos épicos. Sin embargo, hay un momento que no ha podido superar de Dragon Ball Z y tiene que ver con el discurso del Androide 16.

Puede que solo mencionarlo te haya conmovido si eres fan del anime. En la fuerte batalla contra Cell, el Androide 16, tranquilo y estoico, intenta acabar de una vez por todas con la bioarma demente del Doctor Gero activando su mecanismo de autodestrucción.

Sin embargo, su sacrificio resulta en vano, ya que el mecanismo había sido desactivado, permitiendo que Cell en su forma perfecta despedazara al Androide 16.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La cabeza separada cae cerca de Gohan, quien queda completamente impactado. En sus últimos momentos, 16 percibe las emociones intensas de Gohan y las utiliza para consolar al joven guerrero, asegurándole que está bien sentir ira y que a veces es justificada cuando hay personas que te dejan sin otra opción.

Acto seguido, Cell aplasta la cabeza de 16, lo que desencadena la furia de Gohan y lo lleva a transformarse en Super Saiyan 2, de manera similar a cómo Goku alcanza el estado de Super Saiyan después de la muerte de Krillin a manos de Freezer.

A pesar de ser superado rápidamente por Gohan, Cell logra derrotar a Goku y a Trunks del Futuro antes de ser vencido.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El monólogo de 16 emitido en el primer doblaje de Dragon Ball Z es precioso, una emotiva traducción del diálogo japonés que capta la esencia del texto de Akira Toriyama.

“Gohan, déjalo ir. No es un pecado luchar por la causa correcta. Hay aquellos a quienes las palabras por sí solas no alcanzarán. Cell es un ser así. Sé cómo te sientes Gohan. Eres bueno, no te gusta lastimar. Lo sé porque yo también he aprendido esos sentimientos. Pero es porque aprecias la vida que debes protegerla. Por favor suelta tus ataduras. Protege la vida que amé. Tienes la fuerza, mis escáneres lo detectaron. Sólo… déjalo ir“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El Androide 16 está comunicándose con Gohan desde una perspectiva de entendimiento, dándole la fuerza para avanzar y tomar las acciones necesarias para preservar la empatía.

“Hay personas a las que las palabras por sí solas no llegan“, es una frase tan fundamentada, una dura verdad dicha sin rodeos. Es difícil enseñar la bondad, y algunos no quieren que se les enseñe ni que se les convenza.

En esos casos, no sólo es aceptable sino necesario jugar con las reglas de lo brutal. Célula, Freezer, Cooler y muchos otros ejemplos del mundo real no dejan otra alternativa, y verse obligado a responder no es un fallo moral de la víctima ni del protector.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El poder de las traducciones

Lo cierto es que ni siquiera la versión japonesa hace un trabajo tan logrado como otras versiones:

“Son Gohan, no es pecado luchar por lo que es correcto. Hay oponentes con los que no puedes hablar las cosas. Libera tu espíritu a tu ira. Sé lo que se siente. Simplemente no puedes soportarlo más. Gohan, la naturaleza, y las cosas que a mí también me gustaban… defiéndelas por mí“.

El efecto general es el mismo, pero el contexto varía. Se enfoca más en el sacrificio de 16 que en la ascensión de Gohan, lo que le resta peso.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin la línea ‘Pero es porque valoras la vida que debes protegerla‘, hay menos profundidad.

A menudo a los traductores se les pasa por alto en el mundo del anime, pero este caso demuestra su habilidad para capturar la esencia emocional sin alterar la escena. Este momento épico es crucial en Dragon Ball Z, y quienes trabajaron en el guion lo comprendieron a la perfección

Este gran momento épico de Dragon Ball Z no está muy a la altura en Kai ya que cambiaron el diálogo final del Androide 16.

“Gohan. Escúchame. Hay algunos enemigos con los que no se puede razonar. Se te permite luchar del lado de la justicia. Aprovecha tu ira. Empuñala como un arma. Entiendo tu reticencia, pero contenerla es inútil. Gohan, amo a los animales, y todo lo relacionado con la naturaleza. Protégelos. Por mí.“

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

De los tres, este resta fuerza. El Androide 16 parece estar rogándole a Gohan en lugar de conectar con él como un alma gemela, y el cambio de los términos ‘pecado’ y ‘causa justa’ por ‘justicia’ crea un tono diferente.

No transmite esa sensación de retribución bíblica, de un semidiós siendo guiado hacia un gran campo de batalla. Parece que 16 está tratando de convencer a Gohan para que se convierta en Super Saiyan 2, cuando las versiones anteriores se trataban más de 16 dejándole saber a Gohan que desatar todo ese poder no sería catastrófico.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El Androide 16 quiere que Gohan tenga la confianza para elegir lo que considere correcto sin temer las consecuencias. Mientras más viejo me hago (crecí viendo el doblaje original de DBZ en los años 90, así que puedes hacer los cálculos), más disfruto esto como un tema fundamental de Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z es un anime que supera el tiempo

Dragon Ball Z es un anime con muchos momentos épicos que superan la prueba del tiempo.

Seguro cuando éramos niños, a muchos nos impresionó la audacia de Goku al enfrentarse a los villanos sin vacilación. A medida que pasaba el tiempo, empezamos a apreciar la moralidad más matizada, dejando atrás las expresiones cliché que suenan grandiosas pero carecen de profundidad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A lo largo de la vida, hay muchas situaciones ambiguas, pero depende de nosotros aprender que la complejidad no debe ser una razón para dudar de lo que realmente nos importa. Simplemente porque otros cuestionen nuestras creencias, no implica que debamos dejar que su punto de vista complique nuestra propia convicción.

Dicho de otro modo, es bueno tener principios y valor en lo que uno cree, y no es pecado oponerse a quienes se oponen. Sea cual sea el tipo de escalada que ello implique, que así sea. La gente que sólo intenta vivir su vida a veces necesita protección… con los nudillos ensangrentados. Tal es el precio de la convicción.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dragon Ball Z se estrenó hace 35 años y aún sigue dando lecciones. Ese es el signo de un gran maestro y de una serie aún mejor.