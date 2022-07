Todas las ubicaciones de tirolinas en Fortnite Temporada 3 Capitulo 3

Load More

Las tirolinas suelen estar agrupadas en el mapa, por lo que podrías pasar toda una partida sin ver una si no cruzas por los lugares o puntos de referencia adecuados.

Hay montones de tirolinas repartidas por el mapa, pero algunas de las ubicaciones más fáciles de encontrar son Shify Shafts y The Daily Bugle, así como Loot Lake, que está justo al norte de Tilted Towers.

Algunos desafíos semanales también requieren que encuentres tirolinas, que pueden dejarte rascando la cabeza ya que no están marcadas en el mapa de Fortnite. Afortunadamente, tenemos todas las ubicaciones de las tirolinas que necesitas a continuación.

by Francisco García