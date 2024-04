Build de Arlecchino en Genshin Impact: mejores Artefactos y armas

Arlecchino ha llegado a Genshin Impact, y aquí te traemos la build con los mejores artefactos y armas para este personaje tan esperado.

Los jugadores de Genshin Impact llevaban mucho tiempo esperando este momento, el momento en el que Arlecchino llegase al juego y pudieran construir para ella la mejor build. Esta Heraldo de los Fatui llega a Genshin Impact con un conjunto de peculiaridades que tendrás que conocer al detalle.

A continuación hablamos de la mejor build para Arlecchino, los mejores Artefactos, armas y la mejor composición de equipo.

Mejores Artefactos para la Build de Arlecchino en Genshin Impact

Antes de sumergirnos en el mejor conjunto de artefactos para Arlecchino en Genshin Impact, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta:

Arlecchino se beneficiará de las estadísticas de CRIT, ATQ y ME.

Idealmente usa ATQ en Arenas de eón, Daño Pyro en el cáliz y CRIT en la tiara (tasa o daño, lo que sea menor)

Maestría Elemental en Arenas es otra opción si no consigues ATQ

Y ahora veamos las mejores opciones de Artefactos:

Fragmento de la Armonía Divergente

Final de Gladiador

Fragmento de la Armonía Divergente

2 piezas: +18% ATQ.

4 piezas: Cuando el valor de un pacto vital aumenta o disminuye, el daño que inflige el personaje aumenta en un 18%. Este efecto dura 6 s y puede acumularse hasta 3 veces.

Este es el mejor artefacto de Arlecchino y está por encima de todo lo demás. Todo el kit de Arlecchino depende en gran medida de que tenga Vínculo de vida, por lo que lo ideal es que tenga un 100% de tiempo de actividad, por lo que el conjunto de 4 piezas es excelente para ella. 2pc también es beneficioso para Arlecchino, ya que escala bien con ATQ.

El set está disponible tras el lanzamiento de la versión 4.6.

Final de Gladiador

2 piezas: +18% ATQ.

4 piezas: Si el portador de este set de artefactos usa una Espada, Mandoble o Lanza, aumenta su Daño de Ataque Normal en un 35%.

Dado que Arlecchino usa lanza y su principal fuente de daño es su ataque normal, Final de gladiador es su segunda mejor opción. La única ventaja es que lleva mucho tiempo en el juego, así que si has jugado desde el principio, es muy probable que tengas un buen conjunto de 4 piezas disponible para ella.

Otras opciones incluyen Bruja Carmesí de las Llamas, emparejando cualquier set de 2 piezas que proporcione ATQ con un set de 2 piezas con Daño Pyro, u otro set de ATQ.

Mejores Armas para la build de Arlecchino en Genshin Impact

Semblante de la Luna Carmesí

Halcón de Jade

Alabarda del Viento Epistolar

Semblante de la Luna Carmesí es el arma distintiva de Arlecchino y también su mejor arma. La razón es que otorga un Vínculo de vida con su pasiva, también proporciona una bonificación de Daño y tiene un subestado de Tasa de CRIT.

Al ser un arma exclusiva, sólo se puede conseguir cuando Arlecchino está en el banner limitado, por lo que no es exactamente F2P-friendly. Pero ninguna otra arma se le acerca, ya que ninguna otra arma de 5 estrellas otorga Vínculo de vida, puesto que hasta ahora es mecánica exclusiva de Arlecchino.

Halcón de Jade

Halcón de Jade es la segunda mejor arma para Arlecchino porque tiene un subestado de Tasa de CRIT y una pasiva que otorga ATQ. Está en el banner estándar, así que puede que ya la tengas, y es universalmente buena para muchas unidades de lanza.

El Báculo de Homa y las Arenas Escarlata son otra buena opción, y funcionan casi a un nivel similar que la Halcón de Jade.

Alabarda del Viento Epistolar

Alabarda del Viento Epistolar es nuestra tercera elección para un arma que puedes usar para Arlecchino. Es un arma de 4 estrellas y apta para F2P si llevas un tiempo jugando y no te has perdido el evento De baladas y brebajes de la versión 3.1. Sin embargo, esto significa que si no la tienes, no podrás desbloquearla.

Tiene un subestado de ATQ%, con pasivas que proporcionan además ATQ% y Maestría Elemental, ambas útiles para Arlecchino.

Otras opciones de 4 estrellas son Perdición del dragón, Balada de los Fiordos y Lanza del duelo.

Habilidades de Arlecchino

Ataque Normal: Invitación a una decapitación

Ataque Normal

Realiza hasta 6 ataques rápidos con lanza.

Ataque Cargado

Consume una cierta cantidad de Aguante para arremeter contra un enemigo cercano y ejecutar un tajo.

Al mantener pulsado, Arlecchino se moverá rápidamente durante un máximo de 3 s a cambio de consumir Aguante.

Ataque Descendente

Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Mascarada de la muerte roja

Cuando el pacto vital que tenga Arlecchino sea superior o igual al 20% de su Vida Máx., entrará en el estado de “mascarada de la muerte roja”, de manera que sus Ataques Normales, Cargados y Descendentes se convierten en Daño Pyro, el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento.

Cuando Arlecchino golpea a un enemigo con un Ataque Normal mientras se encuentra en el estado de mascarada de la muerte roja, el daño de su próximo ataque aumenta en una cantidad equivalente a cierto porcentaje del pacto vital actual multiplicado por el ATQ de Arlecchino, y además se consume un 6.5% del valor de dicho pacto vital. Solo se puede consumir un pacto vital cada 0.05 s de esta manera. Al consumir un pacto vital de esta forma, el TdE de la Habilidad Elemental, “Que todo sea cenizas”, se reduce en 0.8 s.

Habilidad elemental: Que todo sea cenizas

Invoca una luna fervosanguinaria para infligir Daño Pyro a varios enemigos cercanos y arremeter contra uno de ellos con un tajo que inflige Daño Pyro en el AdE.

Los enemigos golpeados con este ataque serán afectados por “decreto deudosangriento”.

Decreto deudosangriento

Tiene una duración de 30 s y, cada 5 s, inflige Daño Pyro una vez a los enemigos afectados por él, hasta un máximo de 2 veces. Este daño se considera Daño de Habilidad Elemental.

Cuando Arlecchino usa un Ataque Cargado o la habilidad “Ascenso lunaciago”, absorbe y elimina los decretos deudosangrientos cercanos y, por cada uno, obtiene un valor de pacto vital equivalente al 40% de su Vida Máx.

Durante 35 s tras usar su Habilidad Elemental, Arlecchino podrá obtener como máximo un pacto vital equivalente al 80% de su Vida Máx. a través de los decretos deudosangrientos. Al volver a usar la Habilidad Elemental en esa franja de tiempo, se reiniciará la duración y el valor máximo de pacto vital otorgado por el decreto deudosangriento.

Habilidad definitiva: Ascenso lunaciago

Arlecchino bate las alas de la luna fervosanguinaria para infligir Daño Pyro en el AdE, elimina el TdE de la Habilidad Elemental, “Que todo sea cenizas”, y recupera Vida en función del valor de su pacto vital y de su ATQ.

Cómo jugar a Arlecchino

Con la build ya preparada, vamos a ver cómo jugar a Arlecchino en Genshin Impact.

Arlecchino en Genshin Impact es una unidad Pyro DPS en el campo, y la mayor parte de su daño proviene de sus ataques normales.

Todo su equipo se centra en la mecánica de combate “Pacto vital”, que se muestra como el borde rojo en tu barra de PV, y su aura impide que te cures. Este efecto de estado se introdujo por primera vez en la región de Fontaine, donde puedes ver a los Operarios del Viento usándolo.

Por suerte, no tienes que ir a buscar enemigos para conseguir su Pacto vital, ya que el kit de Arlecchino puede generarlo. Siempre que ejecutes su Habilidad Elemental y sigas con un ataque cargado o definitiva, obtendrás el pacto.

Es importante activar el pacto vital de Arlecchino, ya que permite infundir Pyro en sus ataques normales. Al ser principalmente un dps de Daño Pyro, debes tener el pacto en ella todo el tiempo.

Por lo tanto, la esencia de jugar con Arlecchino en Genshin Impact es ejecutar su Habilidad Elemental y seguirla con un ataque cargado. Una vez tenga el daño Pyro, ataca con los ataques normales.

Mejor composición de equipo

En Genshin Impact, Arlecchino funciona mejor cuando forma equipo con Kazuha, Yelan y Bennett. Es un equipo de Vaporizar y te dará los mejores resultados, pero sólo tiene un problema: como no hay ningún escudador en el equipo, puedes tener problemas con la resistencia a la interrupción de Arlecchino, que es prácticamente nula.

El mejor equipo: Arlecchino – Kazuha – Yelan – Bennett

Rotaciones:

Arlecchino Habilidad Elemental

Habilidad elemental de Yelan

Definitiva de Yelan

Definitiva de Kazuha

Habilidad Elemental Bennett

Definitiva Bennett

Habilidad elemental Kazuha

Ataque cargado de Arlecchino

Arlecchino Ataque Normal

… continúa con Ataque Normal

Termina con Definitiva Arlecchino

Repite

Una alternativa para este equipo es Zhongli en lugar de Kazuha. Esto proporciona defensa adicional y jugará mucho más fácil a costa del daño.

Otros equipos:

Arlecchino – Chevreuse (necesita C6) – Fischl – Yae Miko

Arlecchino – Kazuha – Bennett – Xiangling

¡Eso es todo! Esperamos que esta guía sobre la build de Arlecchino te haya servido.

