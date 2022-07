Build de Ninguang en Genshin Impact: mejores artefactos y armas

Load More

Ninguang es el único personaje Geo con Catalizador en Genshin Impact, y eso la hace especialmente única. Aunque sea un 4 Estrellas, el Equilibrio Celestial es un buen añadido a cualquier equipo, no solo al buscar Consonancia Elemental, sino para proteger de los ataques a distancia o aplicar Cristalizado en todo momento.

by María Pastoriza