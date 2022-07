Mejor build para Kazuha en Genshin Impact: artefactos y armas recomendadas

Load More

Kazuha puede actuar como Sub DPS y Support combinado en muchos equipos. Su habilidad para infligir daño y activar fácilmente las reacciones elementales lo hace muy buscado, ya que cumple prácticamente dos roles a la vez.

Kazuha prospera en el dominio elemental. Si bien no puede acumular bonificaciones con Sacarosa (más sobre esto más adelante), la mayor parte de su daño proviene de daño de Torbellino, por lo que es imprescindible maximizar su Maestría elemental.

by María Pastoriza