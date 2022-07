Build para Heizou en Genshin Impact: mejores artefactos y armas

Load More

Estos dos personajes no solo se benefician de la capacidad de Heizou para agrupar objetivos, sino que también pueden dar el golpe mortal incluso a los enemigos más tanques. Tener dos unidades Pyro también aumenta el ATK en un 25%, lo que te brinda aún más DPS.

Si bien HoYoverse aún no ha revelado oficialmente ningún gameplay de Heizou, apareció en línea un video que muestra su habilidad elemental y su explosión elemental. El vídeo de arriba muestra cómo Heizou usará sus habilidades de Anemo para lanzar devastadores ataques de Anemo en el campo de batalla.

Si eso no fuera suficiente, el conjunto también reduce la RES Elemental de tu oponente al elemento infundido en el Torbellino en un 40% durante 10 segundos. Esto le permite a Heizou amplificar su propia producción de daño, al tiempo que mejora a los que lo rodean.

La bomba de vacío solo podrá aplicar el ojo del tifón sobre un máximo de 4 enemigos golpeados, y cada enemigo no podrá ser afectado por un ojo del tifón de varios elementos distintos al mismo tiempo.

Si bien Heizou aún no ha hecho su debut en Genshin Impact, varias filtraciones de la versión 2.8 han revelado las habilidades, el arma y el gameplay del personaje de 4 estrellas. Esto significa que los viajeros pueden comenzar a farmear materiales y artefactos para obtener la mejor build de Heizou.

by María Pastoriza