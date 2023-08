Creadores de Genshin Impact lloraron por las acusaciones de “clon de Zelda: Breath of the Wild”.

Los creadores de Genshin Impact confesaron haber llorado ante las acusaciones de no ser más que un “clon de Zelda: Breath of the Wild” durante los primeros días del juego.

Cuando Genshin Impact se lanzó por primera vez en 2020, suscitó muchas comparaciones con el gran éxito de Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por varias razones.

Desde sus gráficos, que se inspiran claramente en BOTW, hasta su mecánica de combate, que comparte algunas similitudes. Sin embargo, a casi tres años de su lanzamiento, ahora sabemos que ambos juegos no podrían ser más diferentes entre sí.

Aunque durante esta primera etapa, Genshin y sus desarrolladores, miHoYo (ahora HoYoverse), provocaron la ira de los jugadores internacionales y chinos por ser un “clon de BOTW”. Y en el Festival de Genshin Impact 2023 de Shanghai, los desarrolladores hablaron por fin de sus experiencias trabajando en el juego en este momento.

En un clip traducido del presidente de miHoYo, Liu Wei o más conocido como Dawei, habló de los primeros días de Genshin, abriéndose sobre la recepción que recibieron cuando salió su beta cerrada.

Los creadores de Genshin Impact se sinceran sobre las acusaciones de clon de Zelda: Breath of the Wild.

“Cuando publiqué el tráiler de la beta cerrada, estaba bastante orgulloso, lleno de esperanza y pensando que lo habíamos hecho bien. Pero la respuesta de la beta cerrada fue diferente a nuestras suposiciones, fue completamente diferente.”

Dawei continuó relatando las reacciones del relativamente joven equipo de desarrollo: “Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Todo el mundo acababa de ver el tráiler de la beta cerrada, [no] entendía realmente lo que “Genshin” intentaba hacer”.

“No [muchos] lo entendieron, y hubo muchos malentendidos. En aquel momento, todo nuestro equipo estaba muy preocupado. Recuerdo a muchos compañeros jóvenes llorando y diciéndome: ‘¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hemos hecho mal?”.

Pero Dawei contó que el equipo de desarrollo en 2019 decidió seguir trabajando a pesar de las críticas y protestas de los jugadores para crear su visión de Genshin Impact.

Ni que decir tiene que Genshin Impact se ha convertido ahora en uno de los juegos más exitosos de China, con millones de jugadores cada semana. Incluso es lo suficientemente grande como para tener sus propios festivales en todo el mundo. Y muchas de sus acusaciones de ser un clon de BOTW ya han sido olvidadas en su mayor parte.