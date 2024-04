Curiosidades de Genshin Impact que probablemente no conocías

Todos los videojuegos tienen datos curiosos que fascinan a sus más entusiastas, Genshin Impact no es diferente. Es por eso que el día de hoy te hablaremos sobre algunas curiosidades de Genshin Impact que quizás no conocías.

Genshin Impact se ha convertido en un increíble juego gacha. Desde su lanzamiento en 2020, supo capitalizar un sector que tal vez no estaba tan explotado. Además, al ser multiplataforma y haber llegado en un inicio a móviles, contó con una gran recepción por parte del público.

La historia de magia y fantasía ha cautivado a muchos jugadores de Genshin pero… ¿cuál es la historia de este JRPG?

Datos curiosos de Genshin Impact que tal vez no conocías

La historia (del mundo real) de Genshin Impact recae en tres compañeros. Siendo amantes de los videojuegos y recién graduados de la Universidad Jiao Tong de Shanghai, trabajaron durante años para desarrollar un juego que no solo fuera entretenido, sino que también fuera una fuente de capital económico y humano.

Sus esfuerzos dieron frutos ya que estas tres personas son los responsables de haber creado Genshin Impact. Lanzado el 28 de septiembre de 2020.

¿Zelda: Breath of The Wild y Genshin Impact?

¿Sabías que el desarrollo de este juego gacha estuvo altamente influenciado por The Legend of Zelda: Breath of the Wild? esto al principio generó mucha controversia ya que se añadieron mecánicas muy similares. De hecho, el juego cuenta con referencias muy claras a la franquicia de Nintendo, como por ejemplo, la apariencia de algunos personajes, la manera de trepar o volar, disparar flechas, etc.

Otros de los juegos que se tomaron en cuenta par su desarrollo fueron Devil May Cry y Bayonetta (ambos juegazos en todas sus entregas, por cierto).

El manga y el anime fueron vgrandes fuentes de inspiración

Probablemente tampoco sabías que varios de los integrantes del equipo de desarrollo de miHoYo son grandes fans del manga y el anime. Esto se ve reflejado en Paimon, uno de los personajes más emblemáticos de Genshin Impact, de tamaño pequeño y que acompaña a los protagonistas en sus aventuras (similar a la función de Navi en OoT).

Resulta que Paimon basa su diseño en los seres que escoltan a las Magical Girls en sus aventuras, en Kero de Sakura Card Captor o en Luna de Sailor Moon.

HOYOVERSE El adorable aspecto de Paimon se basa en personajes de animes y mangas famosos.

Los desarrolladores tomaron elementos del Feng Shui

Por si no lo sabías, los protectores de los cuatro vientos están inspirados en los animales celstiales del Feng Shui. En el juego se debe buscar el equilibrio de los cuatro elementos y esta disciplina china también busca lo mismo, interesante, ¿no te parece?

Vamos a estar añadiendo muchas más curiosidades de Genshin Impact conforme la historia y el mundo del juego se sigan expandiendo, ¡así que te invitamos a prestar atención a este artículo regularmente!