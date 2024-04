¿Están Honkai Star Rail y Honkai Impact conectados?

Tanto Honkai Star Rail como Honkai Impact comparten nombre, pero ¿están relacionados? Te explicamos todo lo que debes de saber.

Honkai Impact 3rd llegó antes que Honkai Star Rail por lo que la duda de si ambos títulos tienen una conexión es normal y muy frecuente.

Si quieres saber si Star Rail es una secuela de Impact 3rd o si tienen una conexión directa esto es todo lo que sabemos.

Contenido

¿Están relacionados Honkai Star Rail con Honkai Impact 3rd?

Sí, Star Rail e Impact 3rd están relacionados ya que comparten temática, elementos y personajes de ambos títulos.

Por ello, podremos ver muchas de las caras más que conocidas en Impact 3rd a lo largo de la trama de ambos títulos de HoYoverse.

¿Es Honkai Star Rail una secuela de Impact 3rd?

No, Honkai Star Rail no es una secuela directa de Impact 3rd. Según las palabras de HoYoverse es una “secuela espiritual”.

“Queremos recalcar que Honkai Star Rail no es una secuela directa de Impact 3rd, sino un nuevo juego para todos los públicos”, explicaban los responsables al medio ONE Esports. “A excepción de Welt, todos los personajes de la serie aparecerán con identidades nuevas en Star Rail. Por ello, los jugadores no tendrán que preocuparse por su conexión con otros títulos”.

Asimismo, los desarrolladores recalcan la importancia de Welt dentro de ambos juegos ya que será el personaje que conecta la historia de Star Rail con los otros títulos de Honkai.

HoYoverse

¿Qué personajes comparten ambos juegos?

Actualmente, los personajes que podemos encontrar en ambos juegos son: Welt, Himeko, Acheron y Bronya. De hecho, en el caso de Acheron, podemos verla también en Genshin Impact.

No descartamos de que en un futuro puedan aparecer más caras conocidas dentro del gacha o de si los desarrolladores incluirán más referencias al primer juego en un futuro.

Seguid visitándonos para conocer todas las novedades y noticias sobre Honkai Star Rail.