Guía de Santuarios de Zelda: Tears of the Kingdom y su ubicación en el mapa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cuenta con 152 santuarios, que no siempre son fáciles de encontrar en el mapa de Hyrule. Por este motivo hicimos una guía bastante completa donde te mostramos la ubicación de cada uno.

Zelda: Tears of the Kingdom es la esperada secuela de uno de los mejores videojuegos de los últimos años: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Esta sigue la historia de Link y Zelda en sus esfuerzos para restaurar una Hyrule deteriorada, sin embargo, las cosas comienzan a salir regular cuando un mal antiguo vuelve a despertar.

En su travesía, Link tendrá que recuperar su poder y curarse del Aura Maligna y esto se logra a través de los santuarios, los cuales aumentan los corazones y la resistencia.

Ubicación de los Santuarios en el mapa de Zelda: Tears of the Kingdom

Como te comentamos, el juego cuenta con 152 santuarios repartidos por la tierra de Hyrule y las Islas Celestes (la que están en el cielo).

Es importante recalcar que en el Subsuelo no hay santuarios, sin embargo, hay raíces ubicadas debajo de los Santuarios, así que esta es una forma de guía que te servirá para encontrar estos lugares sagrados en la superficie.

Mapa de la superficie de Hyrule:

Nintendo Mapa de la superficie de Hyrule con todos los santuarios de Zelda: Tears of the Kingdom.

Mapa de las Islas Celestes:

Nintendo Mapa con todos los Santuarios del cielo en Zelda: Tears of the Kingdom.

Hay un total de 120 santuarios repartidos por las vastas tierras de Hyrule y 32 santuarios en las islas del cielo.

Consejos para encontrar los Santuarios en Zelda: Tears of the Kingdom

Sigue estos consejos para que la búsqueda de los santuarios sea un poco más sencilla:

El juego cuenta con muchas cuevas secretas en las cuales suelen esconderse los santuarios, no dejes de investigarlas.

en las cuales suelen esconderse los santuarios, no dejes de investigarlas. Los santuarios son más fáciles de localizar en la noche ya que emiten un fuerte brillo verde que resalta desde la distancia.

que resalta desde la distancia. Normalmente siempre hay un santuario cerca de las postas y establos del juego, así que echa un ojo cerca de estos lugares.

del juego, así que echa un ojo cerca de estos lugares. Muchos santuarios aparecen luego de haber completado ciertos puzzles o derrotes a un mini jefe. También hay ciertas misiones de la historia principal (o secundarias) que requerirán completar santuarios.

Usar las Atalayas es de mucha ayuda, ya que con estas Link será impulsado por los cielos a gran altura y tendrás un panorama más extenso del área, así podrás ubicar santuarios más fácil. Incluso te recomendamos hacer esto de noche. Te compartimos un mapa con todas las Atalayas disponibles:

Nintendo Al activar las Atalayas en Zelda: Tears of the Kingdom, podrás ver la extensión de las zonas para encontrar santuarios fácilmente.

Ubicación exacta de los Santuarios de Zelda: Tears of the Kingdom

Acá te compartimos las coordenadas exactas para que no tengas ninguna pérdida al momento de encontrar los santuarios en Tears of the Kingdom. Si deseas tener un desgloce mucho más completo de las Isas Celestes, haz clic acá.

Región central de Hyrule

Cielo

Santuario Taunhiy (Hyrule Ridge Sky) -2400, 0824, 0615

Santuario Jinodok (Cielo central de Hyrule) -1257, -1487, 1008

Santuario de Mayam (Cielo del Gran Bosque de Hyrule) 0340, 2814, 1821

Superficie

Santuario de Teniten (Campo de Hyrule) -0075, 1115, 0021

Santuario Kamizun (Campo de Hyrule) -0177, -1557, 0023

Santuario Serutabomac (Campo de Hyrule – Castillo de Hyrule) -0180, 1170, 0280

Santuario de Kyononis (Campo de Hyrule) -0205, 0451, 0021

Santuario de Jiosin (Campo de Hyrule) -0240, -0370, 0027

Santuario de Mayachin (Campo de Hyrule) -0705, -0868, 0031

Santuario Kyokugon (Campo de Hyrule) -0716, -1548, 0006

Santuario Susuyai (Campo de Hyrule) -0785, -0434, 0018

Santuario Ishodag (Campo de Hyrule) -0880, 0422, 0049

Santuario Sinakawak (Campo Hyrule) -1413, 0756, 0089

Santuario Tsutsu-um (Campo de Hyrule) -1423, -1349, 0068

Santuario Riogok (Campo de Hyrule) -1440, -1616, 0089

Santuario Sepapa (Campo de Hyrule) 0222, 1097, 0026

Santuario Yamiyo (Campo de Hyrule) 0342, 0481, 0029

Tajikats Shrien (Campo de Hyrule) 0344, -1009, 0016

Santuario Ren-iz (Campo de Hyrule) 0747, 0823, 0081

Santuario de Jojon (Campo de Hyrule) 1202, 0329, 0029

Santuario Tadarok (Campo de Hyrule) -1085, -2188, 0128

Cresta

Santuario Runakit (Hyrule Ridge) -2532, 1172, 0177

Santuario Makurukis (Hyrule Ridge) -2847, 0629, 0233

Santuario Taki-ihaban (Hyrule Ridge) 1830, 1194, 0147

Santuario de Sonapan (Hyrule Ridge) -1921, -0357, 0228

Santuario Usazum (Hyrule Ridge) -2139, -0874, 0093

Gran bosque

Santuario Sakunbomar (Gran Bosque de Hyrule) 0165, 2313, 0178

Santuario Kiuyoyou (Gran Bosque de Hyrule) -1106, 2089, 0104

Santuario Musanokir (Gran Bosque de Hyrule) 0409, 2129, 0143

Santuario Kikakin (Gran Bosque de Hyrule) -0389, 2740, 0287

Santuario Ekochiu (Gran Bosque de Hyrule) 1062, 1279, 0045

Santuario Ninjis (Gran Bosque de Hyrule) 0352, 1900, 0178

Santuario Tenmaten (Gran Bosque de Hyrule) -0594, 1551, -0014

Región de Akkala

Cielo

Santuario de Natak (Tierras altas) 3673, 1486, 1157

Superficie

Santuario Domizuin (Tierras Altas de Akkala) 3305, 1443, 0426

Santuario Kamatukis (Akkala profunda) 3427, 3345, 0070

Santuario Sinatanika (Tierras Altas de Akkala) 3842, 2299, 0048

Santuario de Jochi-iu (Akkala profunda) 4350, 2972, 0164

Santuario Gemimik (Mar de Akkala) 4521, 2126, 0001

Santuario Rasitakiwak (Tierras Altas de Akkala) 4161, 1324, 0229

Región de Eldin

Cielo

Santuario Kadaunar (Eldin Canyon Sky) 1882, 1202, 1251

Superficie

Santuario Sikukuu (Montañas Eldin) 0696, 2792, 0225

Santuario de Marakuguc (Cañón de Eldin) 1761, 2508, 0437

Santuario de Timawak (Cañón de Eldin) 1798, 1635, 0311

Santuario de Isisim (Cañón de Eldin) 1841, 2841, 0363

Santuario de Sitsum (Montaña de la Muerte) 2358, 2602, 0790

Santuario de Sibajitak (Cañón de Eldin) 2399, 3269, 0402

Santuario Kimayat (Cañón Edlin) 2871, 3625, 0239

Santuario de Mayachideg (Cañón de Eldin) 3062, 1817, 0216

Santuario de Mayak (Cañón de Eldin) 1270, 3733, 0106

Santuario Minetak (Montañas Eldin) 0394, 3485, 0068

Santuario de Jiotak (Cañón de Eldin) 1833, 3179, 0257

Región de Faron

Cielo

Santuario Joku-usin (Cielo de pastizales de Faron) 1070, -3342, 0785

Santuario Joku-u (Isla Dragonhead) 1372, -3336, 0428

Superficie

Santuario Jiukoum (Praderas de Faron) 0869, -2279, 0141

Región de Gerudo

Cielo

Santuario Mayasiar (Cielo de las Tierras Altas de Gerudo) -3545, -0323, 1964

Santuario Rakashog (Cielo de las Tierras Altas de Gerudo) -1723, -2116, 1149

Superficie

Santuario Rakakudaj (Tierras Altas de Gerudo) -2031, -1847, 0064

Santuario de Mayatat (Desierto de Gerudo) -3283, -2517, 0023

Santuario Soryotanog (desierto de Gerudo) -3887, -2956, 0125

Santuario Otutsum (Tierras Altas de Gerudo) -4470, -0669, 0509

Santuario Mayamats (Tierras Altas de Gerudo) -4636, -1513, 0452

Santuario de Turakawak (Frontera de Tabantha) -3496, -0197, 0066

Gran isla de los albores

Santuario de Ukouh (Gran isla de los albores) 0274, -0193, 1460

Santuario In-isa (Gran isla de los albores) 0027, -1503, 1408

Santuario Gutanbac (Gran isla de los albores) 0709, -1381, 1584

Santuario Nachoyah (Gran isla de los albores) 0388, -1660, 2299

Región de Hebra

Cielo

Santuario Taninoud (cielo de las montañas Hebra) -0801, 3406, 0949

Santuario Mayaumekis (Cielo de las Montañas Hebra) -2947, 2051, 0897

Santuario Kahatanaum (Cielo de las Montañas Hebra) -3294, 3430, 1347

Santuario Ijo-o (Cielo de las Montañas Hebra) -3857, 2688, 0702

Superficie

Santuario Mayaotaki (Montañas Hebra) -0823, 3535, 0235

Santuario Oshozan-u (Montañas Hebra) -1405, 3677, 0288

Santuario Orochium (Montañas Hebra) -1632, 2637, 0238

Santuario Oromuwak (Frontera Tabantha) -3087, 1624, -0241

Santuario Sahirow (Montañas Hebra) -3354, 2387, 0361

Santuario de Gatakis (Frontera de Tabantha) -3650, 1805, 0168

Santuario Ikatak (Frontera Tabantha) -3952, 1139, 0111

Santuario Rutafu-um (Montañas Hebra) -2998, 3194, 0514

Santuario Eutoum (Montañas Hebra) -3503, 3570, 0387

Santuario Otak (Montañas Hebra) -4390, 3714, 0212

Santuario Wao-os (Montañas Hebra) -4057, 1989, 0183

Región de Lanayru

Cielo

Santuario de Jirutagumac (Lanayru Great Spring Sky) 2916, 0533, 0951

Santuario Igoshon (Lanayru Great Spring Sky) 3480, 0664, 1325

Superficie

Santuario de Tukarok (Humedales de Lanayru) 0915, -0250, 0034

Santuario de Morok (Humedales de Lanayru) 1182, -0779, 0133

Santuario de Jonsau (Humedales de Lanayru) 1736, 0015, 0025

Santuario de Mogawak (Lanayru Great Spring) 3299, 0424, 0112

Santuario Ihen-a (Lanayru Great Spring) 3787, 0577, 0486

Santuario Apogek (Lanayru Great Spring) 3886, -0220, 0163

Santuario Jikais (Monte Lanayru) 4262, -1674, 0181

Santuario de Yomizuk (Lanayru Great Spring) 4412, -0610, 0034

Santuario O-ogim (East Necluda – Monte Lanayru) 2755, -1089, 0100

Santuario de Jogou (East Necluda – Monte Lanayru) 3346, -1187, 0057

Santuario Zakusu (Monte Lanayru) 3536, -1482, 0167

Región de Necluda

Cielo

Santuario Kumamayn (East Necluda Sky) 2856, -2860, 1212

Superficie

Santuario Joju-uu (Oeste de Necluda) 1516, -3576, 0142

Santuario de Eshos (Oeste de Necluda) 1569, -1948, 0157

Santuario de Sifumin (East Necluda) 2824, -3272, 0078

Santuario Bamitok (East Necluda) 3097, -3204, 0081

Santuario Marari-In (Mar de Necluda) 4633, -3715, 0018

Santuario Zanmik (East Necluda) 3468, -2180. 0148

Santuario Mayahisik (East Necluda) 3731, -2059, 0189

Santuario Anedamimik (East Necluda) 4224, -2193, -0007

Santuario Utojis (East Necluda) 1219, -2543, 0096

Nintendo Los Santuarios emiten un alo de luz verde intenso una vez que han sido completados.

A pesar de que Zelda: Tears of the Kindom ya tiene casi un año de haber sido lanzado, hay muchos jugadores que apenas están comenzando su aventura y algunos otros veteranos que querrán refrescar sus recuerdos… ¡Esta guía será de mucha utilidad para todos! Esperamos que puedas hacerte con todos los santuarios y derrotes de una vez a Ganondorf.