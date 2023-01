¿Está Genshin Impact en Steam? Cómo agregar el juego a tu biblioteca

Si te preguntas si Genshin Impact está en Steam y cómo puedes jugar el título gratuito de miHoYo a través del cliente de Valve, tenemos todo lo que necesitas saber.

Genshin Impact permite a los jugadores descargar y ejecutar el juego a través de una variedad de clientes, pero los viajeros en PC se preguntarán si el juego de mundo abierto de miHoYo está disponible en Steam.

Después de todo, el servicio de distribución digital de Valve alberga un enorme catálogo de juegos para PC. Si bien la extensa biblioteca de títulos de Steam es más que suficiente para convencer a la mayoría de los jugadores, el popular cliente de Valve también ofrece muchos beneficios para quienes usan su plataforma.

Desde menús fáciles de navegar hasta listas de amigos detalladas, Steam tiene prácticamente todo lo que un jugador de PC podría necesitar. Sin embargo, ¿Genshin Impact está en Steam? Y si no, ¿cómo puedes agregarlo a tu biblioteca?

¿Está Genshin Impact en Steam?

Actualmente Genshin Impact no está disponible en Steam . De hecho, el título gratuito solo se puede jugar a través del lanzador oficial, Epic Games Store, PlayStation Store y varias tiendas de aplicaciones.

Por supuesto, esto no significa que miHoYo no agregará Genshin Impact a Steam en el futuro. Después de todo, Honkai Impact 3rd, el otro título de miHoYo, llegó recientemente al cliente de Valve el año pasado, lo que permitió a los jugadores de PC descargar y jugar el popular título móvil a través de Steam.

Queda por ver si Genshin Impact se agregará a la plataforma en el futuro, pero actualizaremos esta sección tan pronto como obtengamos más información.

¿Puedo añadirlo a mi biblioteca?

Si bien miHoYo no ha lanzado oficialmente Genshin Impact en la plataforma de Valve, eso no significa que no puedas agregar el juego al cliente. Para jugar Genshin Impact a través de Steam, simplemente sigue las instrucciones que se detallan a continuación:

Descarga Genshin Impact desde el sitio web oficial. Inicia Steam e inicia sesión en su cuenta. Haz clic en ‘ Juegos ‘ en la esquina superior izquierda. Selecciona la opción ‘ Agregar un juego que no sea de Steam a Mi biblioteca ‘. Localiza Genshin Impact en la pantalla de carpetas. Haz clic en la casilla de verificación.

Una vez que hayas hecho lo anterior, ahora podrás seleccionar Genshin Impact de tu biblioteca de Steam. Para mejorar aún más las cosas, obtendrás acceso a todos los beneficios adicionales de jugar juegos a través del cliente Steam, por lo que si deseas mantener todos tus juegos en un solo lugar, te recomendamos que uses esta opción.