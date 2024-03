¿Podemos jugar a Genshin Impact sin descargar el juego?

En el caso de que no tengas espacio suficiente en tu dispositivo te explicamos si podemos jugar a Genshin Impact sin descargar.

Con cada nueva actualización de Genshin Impact tenemos que descargarnos un número bastante elevado de archivos que harán que nuestros dispositivos se queden sin almacenamiento.

Aunque hay formas de liberarlo, otra solución sería jugar al gacha sin descargarlo y esto es todo lo que tienes que saber

¿Puedo jugar a Genshin Impact sin descargar?

Sí, con GeForce NOW podemos jugar a Genshin Impact sin descargar tanto en PC como en iOS y Android.

Este servicio de pago mensual hará que juguemos al título de HoYoverse directamente desde una nube portátil evitando que descarguemos el juego y lo instalemos directamente en nuestro dispositivo.

Depende del tipo que suscripción obtendremos más horas de sesión de juego, así como acceso prioritario a servidores y la eliminación de anuncios. La gama más baja es gratuita, la intermedia nos costará 10,99€ al mes y la premium 21,99€ al mes.

Sin importar de qué plan de pago escojamos la experiencia será exactamente la misma como si hubiésemos instalado el juego en nuestro propio dispositivo. Lo que sí que necesitaremos será una cuenta HoYoverse para jugar.

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Genshin Impact con GeForce NOW?

Vamos a la web oficial de HoYoverse o bien desde el propio juego y vinculamos nuestra cuenta a una cuenta de HoYoverse si no la tenemos hecha. Iniciamos GeForce Now en el dispositivo elegido (PC, iOS y Android) Buscamos Genshin Impact Iniciamos sesión Al momento de iniciar el juego en Genshin Impact con GeForce NOW entraremos directamente a nuestra cuenta ¡Y ya está!

Recuerda que al no haber distinción se aplican las mismas políticas de uso y el almacenamiento en nube de Genshin Impact será el mismo que si no tuviésemos GeForce Now. Es decir, que si abrimos nuestra cuenta en PlayStation 5 todo lo que hayamos hecho se habrá guardado.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre si podemos jugar a Genshin Impact sin descargar. No dudes en seguir visitándonos para estar al día sobre el gacha.