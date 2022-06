Personajes de Genshin Impact de Sumeru: todas las filtraciones

Varias filtraciones de Genshin Impact han revelado nuevos detalles sobre los próximos personajes de Sumeru del juego, lo que le da a los Viajeros un adelanto antes de su debut oficial.

La actualización de la región de Genshin Impact Sumeru verá a los viajeros embarcarse en una nueva aventura, con muchos personajes nuevos que se agregarán a la lista cada vez mayor del juego. Esta nueva ubicación con temática desértica ha sido muy esperada y presentará la primera unidad Dendro del juego.

Si bien las filtraciones iniciales de Sumeru han mostrado previamente una serie de ubicaciones de la nueva área, ahora tenemos algunos detalles interesantes sobre los próximos personajes que harán su debut.

Ya sea que desees conocer los últimos detalles sobre las unidades de Sumeru o simplemente quieras saber para quién deberías guardar tus Protogemas, te lo contamos todo.

¿Hay una fecha de lanzamiento de Genshin Impact para Sumeru?

Se rumorea que la actualización de Genshin Impact Sumeru se lanzará junto con la actualización 3.0, que probablemente se lanzará el 24 de agosto de 2022 . Esto significa que los jugadores tienen que esperar un tiempo antes de poder comenzar a caminar por la nueva región.

Si bien no tenemos el cronograma de lanzamiento exacto para todos los personajes de Sumeru, una publicación reciente ha traducido varias filtraciones de Genshin Impact que han descubierto algunos detalles interesantes relacionados con los personajes de la 3.0.

Todos los personajes de la región de Sumeru

Kusanali

Primero está el Arconte Dendro, Kusanali. Este próximo personaje se conoce como el Arconte Flor y es el más joven entre Los Siete. Según el filtrador, el atuendo de Kusanali es similar al de Paimon y presenta cabello blanco y gris.

Si bien no sabemos nada acerca de su Habilidad Elemental y su Ráfaga elemental, una imagen de referencia ha comenzado a circular en línea, lo que brinda a los Viajeros una indicación temprana de cómo podría verse potencialmente cuando se lance.

Collei

Collei hizo su primera aparición en el manga oficial de Genshin Impact y, desde entonces, los viajeros se han estado preguntando cuándo aparecerá. A diferencia de otros personajes del juego, Collei no nació con ninguna habilidad especial. De hecho, la chica de cabello verde tiene poderes especiales que le permiten invocar poderosas habilidades mágicas.

Queda por ver si sus habilidades compartirán temas similares a los que se ven en el manga, pero el fanart basado en la filtración la muestra con un chal verde sobre un vestido negro corto y adornos amarillos/naranjas.

Tighnari

my tighnari fan design !! if anything i hope he has a similar palette 🥺💕 based off @SpendYourPrimos descriptions.#Genshinlmpact #illustration pic.twitter.com/1e7HuruoFM — suki.boutique (@suki_boutique) June 19, 2022

El renombrado filtrador de Genshin Impact, SaveYourPrimos, ha descrito a Tighnari como un modelo masculino bajo que presenta una “gran cola esponjosa”. UBatcha señala que Tighnari también empuña un arco y usa el elemento Dendro para eliminar a sus enemigos.

La descripción traducida de Callanthe también señala que el cabello del personaje es “oscuro, corto y liso, con dos rayas verde lima en el flequillo. Aparentemente es un botánico experto.

Nilou

Actualmente se rumorea que Nilou es una chica Hydro que es famosa por sus intrincados bailes y sus habilidades curativas para salvar vidas. Curiosamente, se dice que este nuevo support tiene cuernos que muestran una sorprendente similitud con los de Azhdaha, el antiguo dragón de tierra del juego.

Cyno

Cyno se mostró por primera vez en la preview del Capítulo de Teyvat, que mostró una serie de personajes próximos. A diferencia de otros personajes de esta lista, HoYoverse ha publicado el arte oficial de este próximo personaje.

El académico de Sumeru parece sostener una lanza y presenta un tocado al estilo de Anubis, que presenta símbolos dorados ornamentados. Mientras tanto, su capa tiene borlas azules que fluyen y parece estar usando un Shendyt, ropa que era común durante el Antiguo Egipto.

Scaramouche

Actualmente se rumorea que Scaramouche comanda una Visión Electro, que se denota por su combinación de colores púrpura y negro. El emblema en su pecho también tiene un parecido sorprendente con el símbolo Electro.

Los viajeros han estado esperando que Scaramouche sea jugable desde su primera aparición en la 1.1, pero HoYoverse aún no ha publicado ningún detalle oficial. Como el sexto miembro de los Once Heraldos de los Fatui, Scaramouche no es ajeno a la batalla.

Queda por ver cómo usará sus habilidades en combate, pero con suerte, se anunciarán más detalles a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento de 3.0.

Esto es todo de momento sobre los personajes de Sumeru. ¡Estad atentos para más filtraciones y novedades!