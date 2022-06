Filtraciones del parche 3.0 de Genshin Impact: Sumeru, elemento Dendro y más

Load More

También se podría añadir un nuevo jefe Regisvid Electro , pero no está claro si será en este parche.

De acuerdo a varios filtradores, la Visión Dendro no vendrá únicamente con nuevos personajes para los banners. También nos encontraremos nuevas criaturas de este elemento, así como un nuevo boss.

De momento no se conocen detalles sobre los eventos que nos esperarán en esta versión. Lo que sí sabemos es que habrá novedades del Archipiélago Manzana Dorada , que se espera en la 2.8.

Aún no sabemos qué reruns nos traería HoYoverse para esta versión.

Pero que esto no os ponga tristes. Vamos a aumentar un poco el hype echando un vistazo a todo lo que se espera de la gran actualización 3.0.

by María Pastoriza