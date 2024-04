Personajes jugables de Genshin Impact que canónicamente son “Minor”

Los jugadores suelen sentirse bastante intrigados por los personajes de Genshin Impact debido a muchas razones. Es por eso que han tomado Reddit para discutir sobre esos personajes jugables que canónicamente son Minor. Conócelos acá.

La lista de personajes de Genshin Impact está siempre en constante cambio. Esto debido a que siempre se añaden más, por lo tanto, siempre aumentan con cada nuevo banner, evento o actualización.

Sin embargo, hay muchos jugadores que desean conocer todo sobre estos, especialmente cuando se trata de características físicas como la altura, la edad o incluso si se trata de una misión o capítulo en particular.

Un jugador de Genshin en especial es un buen ejemplo de esto. Se trata del usuario ‘Dh0124‘, quien fue a Reddit para hacer mostrar una lista de los personajes jugables del gacha que canónicamente son Minor.

El post de Reddit dice: “Todos los personajes jugables que canónicamente son Minor“. Luego, el autor de la publicación original hace una lista (que también podrás ver en la publicación de arriba):

Jean

-Leo Minor (León pequeño)

Amber (Spanish only)

-Lepus Minor (Liebre pequeña)

Razor

-Lupus Minor (Lobo pequeño)

Sayu

-Nyctereutes Minor (Mapache pequeño)

Shikanoin Heizou

-Cervus Minor (Ciervo pequeño)

Como podrás imaginar, los jugadores de la comunidad compartieron sus comentarios. Uno de ellos diciendo: “Personalmente usé a Zhongli para toda mi minería, no hay nadie mejor para conseguir ese mineral.” y otro jugador le respondió: “Yo usé a Ganyu para eso, no somos iguales“.

Otro jugador se tomó la conversación en serio y agregó lo siguiente: “Hablando en serio, me alegro de que Hoyo no haya dado edades a los personajes, porque el tiempo empieza a ser confuso. El juego reconoce que los eventos anuales como el Rito de la Linterna son canon y los pasados también, lo que significa que el tiempo en Genshin debería moverse en paralelo a la vida real. Claro, no creo que Hoyo haya prestado mucha atención a esto, pero es gracioso pensar en cómo podrían pasar 10 ritos de linterna y los personajes infantiles seguirán siendo niños.”

Un jugador tuvo una explicación a esto, diciendo “Creo que hay un término para ello llamado Línea Temporal Flotante. No estoy seguro de que sea del todo exacta la forma en que se aplica esa técnica… pero canónicamente, han pasado varios años sin que nadie haya envejecido y eso puede explicarse mediante este recurso literario.“

Lo cierto es que hay algunos jugadores confundidos, ya que Minor se refiere a constelaciones en el título de HoYoverse, pero también puede confundirse con “menores” en inglés. Por eso hay comentarios que desvarían un poco del tema principal, pero la “gracia” del post está en haber nombrado a los personajes pequeños y sus constelaciones.

Siempre es interesante conocer lo que dicen los jugadores de Genshin Impact con respecto a los personajes.