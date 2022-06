La mejor build para Arataki Itto en Genshin Impact: armas y artefactos

Load More

Completando el equipo tenemos a Bennet, el meta support de Genshin Impact. Si el DPS de Arataki Itto no era lo suficientemente tentador, entonces los beneficios adicionales de daño de la habilidad definitiva de Bennett hacen que esta composición sea aún más prometedora.

Bonificación de conjunto de 4 piezas: El personaje que equipe este conjunto de artefactos obtendrá el efecto de “curiosidad” en las siguientes circunstancias: al golpear a un enemigo con un ataque Geo, obtiene una carga, lo cual solo puede ocurrir una vez cada 0.3 s; mientras está en tu equipo pero no en combate, obtiene una carga cada 3 s. Este efecto puede acumularse hasta 4 veces, y cada carga aumenta en un 6% la DEF y otorga un 6% de Bono de Daño Geo. Si en 6 s no obtiene una carga de curiosidad, el personaje perderá una acumulación.

Ushi es considerado una creación Geo , y Arataki Itto no puede crear más de uno a la vez.

Ataque Cargado: Cuando Arataki Itto posee la fuerza sobrenatural, mantén pulsado para hacer Ataques Cargados que ejecutan golpes de espada kesagiri, los cuales no consumen Aguante. Cada ataque de este movimiento consumirá una carga de fuerza sobrenatural. Al consumir la última carga, se libera un golpe final aún más poderoso. Cuando no posee ninguna carga de fuerza sobrenatural, consumirá Aguante y realizará un violento tajo horizontal.

Ataque normal: Ejecuta hasta 4 golpes consecutivos. Al golpear a un enemigo con el segundo y cuarto tajo, crea respectivamente 1 y 2 cargas del efecto “fuerza sobrenatural”, el cual puede acumularse un máximo de 5 veces. Al activar este efecto, se reiniciará la duración de las cargas existentes. Además, durante un breve periodo de tiempo después de usar la Habilidad Elemental, “Exterminio del mal: ¡Embestida taurina“, o de esprintar, la secuencia de sus Ataques Normales no se reiniciará.

Cuando no está ocupado compitiendo contra su rival, Kujou Sara , se puede encontrar a Arataki Itto ayudando a los lugareños de Inazuma. La región alberga muchos enemigos peligrosos, por lo que tener la mejor build de Arataki Itto te ayudará a eliminar las amenazas del juego con facilidad. Esto es especialmente cierto si usas las mejores armas, artefactos y composiciones de equipo de Genshin Impact.

by María Pastoriza