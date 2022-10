¿Llegará Genshin Impact a Xbox Series X|S y Xbox One?

¿Te estás preguntando si Genshin Impact está en Xbox? Pues resolvemos cualquier duda que puedas tener sobre la llegada del juego a la consola de Microsoft.

Genshin Impact sigue siendo un título increíblemente popular en PC, PlayStation y dispositivos móviles. El juego no solo ha celebrado su segundo aniversario, sino que, además, hay más contenido y nuevos personajes que descubrir para todos los jugadores.

De hecho, la última actualización de Sumeru ha ampliado el mundo de forma significativa y ha introducido un montón de banners en los que los jugadores podamos gastar las Protogemas que tanto nos ha costado conseguir. Sin embargo, la comunidad de Microsoft que quiera adentrarse en el mundo de Teyvat se estará preguntando si Genshin Impact llegará a Xbox.

Así que, tanto si tienes una Xbox Series X|S como una Xbox One, te despejamos cualquier pregunta que tengas al respecto.

¿Está Genshin Impact disponible en Xbox Series X|S y Xbox One?

No. Al mometo de redactar esta noticia, Genshin Impact no está disponible actualmente en Xbox Series X|S o Xbox One. Esto significa que aquellos que deseen jugar al título gratuito de HoYoverse tendrán que descargarlo en PC, PlayStation o dispositivos móviles.

¿Hay fecha de lanzamiento de Genshin Impact para Xbox?

Actualmente, HoYoverse aún no ha revelado ningún detalle sobre la fecha de lanzamiento de Genshin Impact para la consola de Microsoft . El título se lanzó originalmente en todo el mundo el 28 de septiembre de 2020, y desde entonces no se han hecho más anuncios al respecto.

Esto hace que sea extremadamente improbable que Genshin llegue a lanzarse en Xbox, especialmente porque los desarrolladores nunca han mencionado la plataforma. Sin embargo, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto tengamos noticias de cualquier novedad.

Así que, ahí lo tienes, eso es todo lo que sabemos sobre si Genshin Impact está en Xbox y si saldrá en las consolas de Microsoft en el futuro.