Mejor build para Rosaria en Genshin Impact: artefactos y armas

Rosaria es un personaje Cryo de cuatro estrellas que puedes conseguir en Genshin Impact. Esta monja tan particular es una gran luchadora que puede encajar muy bien en tu equipo.

Hoy hablamos de uno de mis personajes favoritos en el juego, y eso que no soy muy amiga de la iglesia. Pero Rosaria no es una monja como las demás, se salta los rezos, no le gusta levantarse temprano y tiene una de las mejores frases de Genshin Impact: Todo es negociable, excepto las horas extra.

Este personaje Cryo de 4 estrellas porta una lanza, ataca rápido y congela a sus enemigos en un pispas. Vamos a ver cuál es la mejor build para Rosaria en Genshin Impact.

Habilidades de Rosaria

Lanza eclesiástica – Ataque normal

Ataque Normal: Realiza hasta 5 ataques rápidos con lanza.

Ataque Cargado: Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzarse al frente, infligiendo daño a los enemigos en el camino.

Ataque Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos cercanos e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.

Confesión impronunciable

Rosaria se desplaza rápidamente hasta detrás de su objetivo, clavándole su lanza y realizando un tajo que inflige Daño Cryo. Además, cuando Rosaria ataca por la espalda, su probabilidad de crítico aumenta en un 12% durante 5 segundos.

No es posible ponerse hasta detrás de enemigos de gran tamaño con este movimiento.

Extremaunción

Tras empujar con su arma a los enemigos a su alrededor, concentra un frío extremo en su lanza helada para golpear el suelo e infligir Daño Cryo. Mientras esté activa, la lanza helada emitirá intermitentemente un aire helado que inflige Daño Cryo a los enemigos cercanos.

Con el talento Oscuridad expiatoria, la Prob. CRIT de todos los miembros del equipo (a excepción de Rosaria) aumenta durante 10 s en un 15% de la Prob. CRIT de Rosaria.

El aumento de Prob. CRIT conseguido de esta manera no podrá ser superior al 15%.

Los mejores artefactos para la build de Rosaria

Artefacto Bonificaciones Nómada del Invierno AD 2 piezas Llamas Albinas 2 piezas Daño Físico +25% 4 piezas Cuando una Habilidad Elemental golpea al enemigo, el ATQ de todos los miembros del equipo cercanos aumenta 9% durante 7 s. Este efecto puede acumularse hasta 2 veces y puede ser activado cada 0.3 s. Cuando se llega a aplicar 2 veces, el efecto del conjunto de 2 piezas aumenta un 100%. Ritual Antiguo de Nobleza 2 Piezas Daño de Habilidad Definitiva +20% 4 Piezas Después de lanzar una Habilidad Definitiva, aumenta el ATQ de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 s. Este efecto no puede acumularse.

Las mejores armas de Rosaria

Para acompañar la build de Rosaria en Genshin Impact, te recomendamos estas armas:

Arma Detalles Báculo de Homa Aumenta la Vida en un 20%. Además, el personaje que lleve esta arma equipada obtendrá un 0.8% de Bono de ATQ en proporción a su Vida Máx. Cuando la vida de dicho personaje esté por debajo del 50%, el ATQ aumentará en un 1% adicional en proporción a su Vida Máx. Halcón de Jade Al atacar un enemigo, aumenta el ATQ en un 3.2% durante 6s y puede acumularse hasta 7 veces. Este efecto sólo puede ocurrir una vez cada 0.3s. Cuando se alcanza el máximo de acumulaciones, el daño aumenta un 12%. Lanza del duelo Cuando hay dos o más enemigos cerca, aumenta el ATQ en un 16% y la DEF en un 16%. Cuando haya menos de 2 enemigos, aumenta el ATQ en un 24%.

Mejor composición de equipo para la build de Rosaria

Rosaria no es un buen DPS, pero sí puede hacer un gran papel como Sub-DPS si configuras bien el equipo que la acompaña.

Te recomendamos colocarla con Hu Tao para causar un gran daño por Derretido. Hu Tao puede ser tu DPS principal mientras Rosaria aplica Cryo. También puede ir junto con Ayaka o Eula para además tener resonancia Cryo. Aprovecha el banner de Shogun Raiden para añadirla también al equipo.