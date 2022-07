Todas las skins de Genshin Impact: confirmadas, filtraciones, precio y más

Load More

Si bien no hay imágenes de más skins, según las últimas filtraciones las próximas en recibir aspectos serán Lisa y Ayaka . Imaginamos que la skin de Lisa podrá conseguirse a través de un evento de manera gratuita. Sin embargo, por la de Ayaka tocará pagar.

Hay ciertas skins de Genshin Impact que no cuenta como skins per se, sino como rediseños, pero que son completamente gratuitas. Estas se llevaron a cabo para evitar la censura en China, y se pusieron como aspecto alternativo gratuito en el resto de regiones. Son para Jean, Rosaria, Mona y Amber.

Esta espectacular skin llegará con la versión 2.8 del juego . Al ser Diluc un personaje de 5 estrellas, imaginamos que no habrá manera de conseguir la skin gratis. Tocará pagar, y si bien aún no se ha dicho el precio, parece que será la más cara hasta ahora.

Como en todos los videojuegos gratuitos, las skins de Genshin Impact sirven, primero, para que te gastes el dinero y, segundo, para tener ese toque que te hace diferente de la experiencia 100% gratuita. No te preocupes, aquí cae todo el mundo.

by María Pastoriza