Vuelve a Genshin Impact el Archipiélago Manzana Dorada: filtraciones y novedades

El archipiélago Manzana Dorada de Genshin Impact es una región de tiempo limitado que alberga numerosas islas, pero ¿cuándo volverá esta ubicación tropical?

El archipiélago Manzana Dorada de Genshin Impact es una región bañada por el sol que se lanzó originalmente como parte de la actualización 1.6 del juego. Durante este tiempo, los viajeros podían visitar el área para ayudar a Klee a resolver los misterios en la aventura veraniega.

El Archipiélago de la Manzana Dorada introdujo una serie de nuevas mecánicas y minijuegos, que los jugadores podían usar para reclamar Protogemas y recompensas gratis. Sin embargo, una de las mayores revelaciones fue la del primer vehículo acuático del juego.

Si eso no fuera suficiente, HoYoverse también presentó skin alternativas con temática de verano para Jean y Barbara . Si bien el Archipiélago Manzana Dorada ahora ha cerrado sus fronteras a los jugadores de Genshin Impact, eso no significa que no volverá en el futuro.

Regreso al Archipiélago Manzana Dorada de Genshin Impact

Al momento de escribir, el archipiélago Manzana Dorada no es accesible en la actualización Genshin Impact 2.7. Sin embargo, ya sabemos cuándo volverá a estar disponible: con la llegada del parche 2.8 el 13 de julio de 2022. La actualización recibe el nombre ¡Verano, sueños, fantasías!, por lo que es lógico que vuelva el Archipiélago.

Durante la actualización, los viajeros pueden volver a visitar el área antes de la actualización de la región de Sumeru y participar en los nuevos minijuegos y eventos. Obviamente, esta es una noticia increíblemente emocionante, especialmente porque esta región tropical no ha sido explorable desde la actualización 1.6.

Si eso no fuera lo suficientemente emocionante, el renombrado filtrador de Genshin Impact, UBatcha, reveló que el Archipiélago actualmente no tienen un límite de tiempo . Si bien esto podría cambiar con el lanzamiento, implica que las islas ahora podrían ser una característica permanente.

El filtrador de Genshin Impact, Sagiri, reveló que este Archipiélago de la Manzana Dorada se ajustará para adaptarse al nuevo evento. El minero de datos reveló que “la masa de tierra de GAA cambiará a medida que avance el evento”, mientras que se agregaron nuevas estructuras para que los Viajeros exploren. A continuación puedes ver la comparación del viejo mapa al nuevo.

Como se muestra en la filtración del mapa del archipiélago Manzana Dorada anterior, HoYoverse no ha agregado ninguna isla nueva en la actualización 2.8. En cambio, se han agregado nuevas estructuras y puntos de interés.

Nuevas historias en la 2.8

En el archipiélago estarán Fischl, Xinyan, Kazuha y Mona y habrá mucho más por explorar, más cofres del tesoro e “historias inesperadas”. Quienes completen estas aventuras tendrán la oportunidad de conseguir gratis a Fischl y su nueva skin.