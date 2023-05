Actor de doblaje de GTA 6 habría desvelado que el tráiler del juego llegaría muy pronto

Un supuesto actor de doblaje de GTA 6 ha traído aún más especulaciones sobre el juego y el anuncio del su tráiler tras publicar una foto bastante sospechosa en las redes sociales.

La comunidad de GTA de todo el mundo está ansiosa porque Rockstar Games desvele la llegada de GTA 6 tras meses de rumores sobre la próxima entrega de la popular saga de juegos.

Mientras que muchos esperan ansiosos las noticias de Take-Two sobre qué podremos esperar en el próximo año a nivel financiero, muchos usuarios han puesto la mirada en Bryan Zampella. Este actor de doblaje es el que le da vida a Jason y ha traído el caos a las redes sociales.

Por si fue poco las filtraciones de septiembre de 2022 donde nos daban un vistazo al esqueleto del juego, ahora Zampella ha publicado una foto que parece indicarnos que algo grande está ocurriendo.

¿Desvelará Rockstar Games el tráiler de GTA 6 pronto?

La foto en cuestión es un selfi del propio Zampella en Miami con una camisa hawaiana. A través de la gran filtración mencionada antes se sabe que la ciudad del nuevo juego será Vice City, es decir, Miami. Por ello, a muchos les ha parecido muy sospechosa esta foto y no creen que haya sido una foto subida al azar.

“Nos estáis poniendo a prueba, y no es justo, tío”, escribía un fan al ver la foto.

Evidentemente, el rumor llegó a Reddit, donde otros usuarios se unieron con sus propias especulaciones sobre el posible tráiler.

“Lleva una camisa hawaiana, el supuesto acuerdo con Take-Two Interactive y el hecho de que el PlayStation Showcase está a la vuelta de la esquina… Esto va a ser una locura“, escribió otro usuario.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha anunciado ningún PlayStation Showcase, y no está claro si Rockstar revelaría el juego en el evento de Sony, pero eso no ha impedido que aumenten las especulaciones.

“[Rockstar] es bastante grande para revelar algo por sí solos [y no depender del anuncio de otras empresas], y de hecho no les beneficia compartir la atención mediática con la revelación de otros juegos”, comentaba otro.

No obstante, esta noticia llega en un momento en el que Take-Two está planeando una campaña masiva en Miami, pero no han concretado el para qué.

Si al final tenemos el anuncio del tráiler de GTA 6 tendremos que esperar a verlo en las próximas semanas.