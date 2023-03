¿Estará 50 Cent en GTA 6? Los rumores se disparan tras un tuit sospechoso

El rapero 50 Cent ha insinuado su aparición en el esperadísimo título de GTA 6 de Rockstar Games tras publicar un tuit bastante llamativo.

A pesar de que no está claro si en 2023 o 2024 comenzaremos a tener los primeros detalles oficiales de GTA 6, los rumores y especulaciones de lo que veremos en el videojuego más esperado de todos los tiempos no dejan de aparecer. Y es que tras la filtración en septiembre de 2022, la expectación sobre el juego no ha hecho más que aumentar.

Por si fuese poco, uno de los músicos más famosos e importantes dentro de la comunidad ha insinuado su participación en la sexta entrega de la saga de GTA.

El artículo continúa después del anuncio.

50 Cent deja entrever su participación en GTA 6

A través de las redes sociales, 50 Cent publicó una imagen de Vice City de GTA. Al tuit añadía lo siguiente: “Explicaré esto más tarde, GLG. GreenLightGang. Esta m**rda va a ser más grande que POWER, confiad en mí. BOOM. #bransoncognac #lecheminduroi”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Tanto el mensaje como la imagen son bastante confusos pero muchos lo han interpretado con que el rapero aparecerá en GTA 6. Asimismo, aunque algunos piensan que participará en la banda sonora otros piensan que tendrá un papel directamente en el juego, sobre todo, por los hashtags finales que parecen nombres y uno de ellos está en español.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Veremos a 50 Cent presentando su propia emisora de radio en GTA 6? ¿Lo veremos formando parte de un programa de televisión dada a su referencia a Power? De momento son todo especulaciones y se ve que tendremos que esperar un poco más para resolver el mensaje del rapero.

Os mantendremos informados a medida que tengamos nueva información. No obstante, usad esta información de 50 Cent con precaución ya que quizás es un mensaje sin importancia. Sea como sea, Rockstar Games de momento no ha soltado prenda por lo que interpretadlo como un rumor más del juego.