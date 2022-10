Huevos de pascua de GTA 6 filtrados: Pie Grande, Pennywise, OVNIS y más secretos

A pesar de que GTA 6 aún no ha salido, algunos fans ya han descubierto los huevos de pascua (o easter eggs) que tendremos dentro del esperadísimo título y es que preparaos para ver a Pie Grande, OVNIS y más.

Ya han pasado algunas semanas desde que las filtraciones de GTA 6 llegasen a Internet y confirmasen algunos de los rumores que llevaban años circulando por internet como el regreso a Vice City.

Entre los 90 vídeos filtrados, se reveló que los protagonistas son un dúo masculino y femenino, y que tendremos la capacidad de robar a los NPC como tuvimos en Red Dead Redemption 2.

Sin embargo, muchos jugadores ahora están centrados en los huevos de pascua y en los secretos que pueden venir en GTA 6. ¿Lo mejor? Que algunos ya han sido descubiertos por lo que se ha podido ver dentro de las imágenes filtradas.

Los huevos de pascua de GTA 6 desvelados

El streamer de GTA StrangeMan reunió en un vídeo los 10 huevos de pascua que, aparentemente, ya están confirmados en GTA 6. Entre ellos vemos varios familiares que ya los hemos tenido tanto en GTA 5 como en Red Dead Redemption.

Por supuesto, los más familiares son los OVNIS, Pie Grande y una esfinge tallada en la arena. Todo esto se remonta a GTA 5, donde los OVNIS volaban por encima del Monte Chiliad y a Pie Grande podríamos verlo en áreas circundantes. Ya ni hablar de los NPC que construyeron un tiburón en la playa.

Según nos cuenta el YouTuber, Pie Grande no tendrá el mismo nombre sino tendrá el nombre de “Mono mofeta o simio del pantano” y estará en la zona del pantano de GTA 6. No obstante, toda pinta a que no será tan fácil a cambiarle el nombre.

Del mismo modo, entre los huevos de pascua de GTA 6 hay una mención a Pennywise, el payaso de la película de terror IT. Al parecer está configurado para que podamos escuchar su voz desde los desagües que estarán a lo largo de todo el mapa.

Por supuesto, esto es tan solo unos cuantos elementos de los huevos de pascua que podremos encontrar en GTA 6, pero Rockstar Games seguramente incluya cientos más.