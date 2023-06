¿Nuevo personaje de GTA 6 descubierto? La comunidad da con una posible pista

La comunidad de GTA 6 descubre aparentemente a un nuevo actor de doblaje que daría vida a un personaje del juego después de un misterioso nombre en clave apareciera en su currículum junto a Rockstar Games.

A pesar de la gran filtración que sufrió Rockstar Games a finales de verano de 2022, no tenemos prácticamente ninguna información oficial sobre el esperadísimo GTA 6 más allá de que volveremos a Vice City.

No obstante, los rumores y la información sobre el juego no ha parado de aparecer por el largo y ancho de internet. Asimismo, muchos fans no han parado en su investigación milimétrica para saber cualquier tipo de nueva información que podamos tener sobre el juego.

Y es que ahora se ha descubierto que un actor podría estar relacionado con GTA dándonos información sobre un nuevo personaje dentro de la saga.

Fans de GTA 6 descubren al posible actor que da vida a un personaje del juego

En el currículum ahora editado, el actor Reggie Talley aparecía trabajando en un proyecto titulado “Fireball”. Este estaba desarrollando Rockstar, y tampoco es la primera vez que vemos aparecer este nombre.

El año pasado, los fans de GTA descubrieron que una actriz llamada Natonia Monet tenía Rockstar Games en su biografía y aparecía como trabajando en “Fireball.” Ahora ha vuelto a ocurrir. En el currículum de Reggie Talley aparece que él también está involucrado en este proyecto no anunciado que se rumorea que es GTA 6.

Según una captura de pantalla de The Mirror, el currículum afirma que Fireball no es el título real del juego y que Talley tendrá un “papel secundario” en el juego.

Talley ha protagonizado anteriormente The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Studios, y la película de 2019 Equal Standard protagonizada por Ice-T.

Rockstar Games Lo que nos traerá GTA 6 sigue siendo una incógnita… oficialmente

Curiosamente, cuando los fans descubrieron el perfil, la página pronto fue editada para eliminar las referencias a Fireball lo que sugiere que las teorías de la comunidad podrían ser ciertas.

Talley no es el único al que se le está dando mucho bombo por su posible participación en GTA 6. Algunos fans están convencidos de que Bryan Zampella interpretará el papel de Jason y esa teoría explotó tras un Instagram Live en el que aparecía con Joey Rubino, desarrollador de Rockstar Games.

Queda por ver si los rumores de que pronto tendremos el anuncio de GTA 6 se cumplen, así que esperamos no tener que esperar mucho para la revelación oficial del juego.