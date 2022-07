Rockstar confirma que destinará todos sus recursos en el desarrollo de GTA 6 en vez de Red Dead y GTA Online

Rockstar Games ha confirmado oficialmente que todos los recursos se centrarán en el desarrollo de GTA 6 en lugar de Red Dead y GTA Online.

Parece mentira pero han pasado más de diez años desde el lanzamiento de GTA 5. Desde su lanzamiento oficial en 2013, Rockstar Games ha vendido más de 165 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos.

Sin embargo, con las filtraciones de GTA 6 y los rumores que surgen constantemente, la comunidad está desesperada por escuchar noticias oficiales de Rockstar Games sobre la próxima entrega de la serie. Afortunadamente, cada día que pasa se acerca más ese momento.

En febrero Rockstar Games nos confirmó que GTA 6 está en desarrollo y que está “muy avanzado”. Desde entonces no hemos tenido nuevas noticias hasta el 7 de julio de 2022. En un blog nos contaban cómo destinarían los recursos de cara a los próximos meses.

En el comunicado comenzaba agradeciendo a la comunidad por su entusiasmo y compromiso sin igual que han demostrado a lo largo de los últimos años. Los desarrolladores explicaron cómo han empezado a mover recursos dentro de Rockstar para sacar GTA 6 hacia delante.

Con más presión que nunca para ofrecer un buen juego lo antes posible, Rockstar ha informado que han llevado a cabo una serie de sacrificios. Entre ellos, el enfoque sobre la forma que tienen actualmente de respaldar sus títulos existentes.

Para avanzar con la próxima entrega de la serie de GTA, los desarrolladores van a cambiar la forma en la que brindan soporte a Red Dead Online. A partir de ahora tendrán las actualizaciones mínimas para asegurarse que el equipo puede trabajar a máximo rendimiento para el desarrollo de GTA 6. Unas palabras que no han sentado nada bien dentro de la comunidad que lleva meses criticando las últimas medidas.

