Una enorme filtración de GTA 6 revela posibles localizaciones, personajes, detalles de GTA Online y más

Aunque los fans adoran el contenido para un solo jugador en todos los juegos de GTA, no hay duda de que GTA Online se ha convertido en la mayor fuente de ingresos para Rockstar en los últimos años. Por ello, no es de extrañar que la filtración de GTA 6 insinúe alguna gran adición al modo multijugador.

Después de que GTA 5 se convirtiera en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, no es de extrañar que la expectación en torno a su continuación, GTA 6, sea absolutamente enorme. Los fans llevan casi una década especulando sobre dónde se desarrollará GTA 6 y cómo Rockstar innovará en su fórmula de mundo abierto.

by Francisco García