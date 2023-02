Modo foto en Hogwarts Legacy: cómo eliminar la interfaz para hacer capturas de pantalla

Hogwarts Legacy cuenta con unas vistas y unos paisajes impresionantes, pero ¿tiene el juego modo foto? ¿Cómo podemos quitar la interfaz para tomar capturas de pantalla? Aquí está todo lo que necesitas saber al respecto.

El paisaje que rodea al castillo de Hogwarts es la impresionante campiña escocesa que cuenta con cadenas montañosas y un color verde que nos deja sin palabras.

Gracias a que el juego está pensado para las nueva generación de consolas como la PS5 y la Xbox Serie X, los jugadores podemos ejecutar Hogwarts Legacy en su máximo esplendor. Siempre y cuando lo tengamos en los límites para que nuestro PC no salga ardiendo.

Si te maravilla el paisaje que nos muestra el juego y quieres sacar capturas de pantalla o activar el modo foto del juego en Hogwarts Legacy, aquí está todo lo que necesitas saber.

¿Tiene Hogwarts Legacy un modo foto?

Al momento de escribir estas líneas, Hogwarts Legacy no tiene un Modo Foto integrado en el momento del lanzamiento. Esto significa que la única forma de conseguir una foto será a través de la captura de pantalla.

Que esta función no esté incluida desde su lanzamiento es algo ya hemos visto antes entre grandes videojuegos AAA como fue el caso en 2022 con God of War Ragnarok. No obstante, este título recibió el modo tiempo después a través de una actualización.

Es por ello, por lo que no sería extraño que Avalanche Software añadiera un Modo Foto específico a Hogwarts Legacy en una actualización posterior al lanzamiento. Hasta que eso ocurra, podemos llevar a cabo una serie de acciones para conseguir capturas de pantalla de Hogwarts Legacy con buena calidad.

WB Games Hogwarts Legacy nos ofrece unas vistas mágicas

Cómo hacer capturas de pantalla en Hogwarts Legacy sin la interfaz

A pesar de que Hogwarts Legacy no tiene un modo de foto dedicado, sí que podemos hacer que nuestras capturas de pantalla no aparezcan con la interfaz del juego.

Para conseguirlo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Pausamos el juego y vamos a la pestaña “configuración”. Una vez allí, nos vamos hasta la pestaña “opciones de interfaz de usuario”. En este menú, podremos desactivar todos y cada uno de los elementos del HUD del juego.

Una vez hecho esto, ya podremos hacer capturas de pantalla de las vistas que nos ofrece el juego.

En el caso de que Avalanche Software anuncie un el modo fotográfico para Hogwarts Legacy actualizaremos la noticia.