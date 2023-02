¿Quién es Ominis Gaunt en Hogwarts Legacy?: relación con Voldemort explicada

Ominis Gaunt es uno de los personajes con los que podemos interaccionar en Hogwarts Legacy y por sus diálogos nos descubre que es antepasado de Tom Riddle, más conocido como Lord Voldemort en el universo de Harry Potter. Aquí está todo lo que tienes que saber sobre este estudiante de Slytherin.

De un modo u otro, los pasillos de Hogwarts Legacy están llenos de estudiantes dispuestos a hacer un nombre en el castillo tanto para bien como para mal. Uno de estos estudiantes es Omninis Gaunt, del que muchos fans de Harry Potter conocerán su turbo descendencia.

El artículo continúa después del anuncio.

No obstante, su relación con Lord Voldemort no es tan directa como podríamos espera, lo que nos lleva a pensar quién es realmente Ominis Gaunt. Aunque nos hacemos una idea de su carácter si somos de la casa de Slytherin no hay mucha información sobre su relación con el Señor Tenebroso.

¿Quién es Ominis Gaunt en Hogwarts Legacy?

Ominis Gaunt es uno de los muchos personajes que nos encontraremos a medida que vayamos avanzando en nuestra aventura en Hogwarts Legacy. Sin embargo, es mucho más que un estudiante más.

Si escogemos la casa de Slytherin al visitar por primera vez la sala común nos enteraremos de la dramática vida del chiquillo. Asimismo, si eres fan de la saga de Harry Potter, al poco tiempo te darás cuenta la importancia de Ominis dentro del universo.

El artículo continúa después del anuncio.

Ominis Gaunt proviene de un linaje de sangre pura cuya familia está muy involucrada con la mágica oscura. Su familia llegó a lanzar la maldición imperdonable Crucio a muggles inocentes solo “por deporte”. Ominis se opuso a ello y recibió represalias por su negativa a participar.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Avalanche Software

Además de nacer ciego, es descendiente directo de Salazar Slytherin, fundador de la casa que lleva su apellido. Por ello, al estar relacionado con Salazar nos deja claro que será el antepasado de uno de los mayores magos oscuros que ha conocido el mundo como es Tom Riddle, es decir, Lord Voldemort.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuál es la relación de Ominis Gaunt con Voldemort en Hogwarts Legacy?

En la saga de Harry Potter conocemos que Tom Riddle era también descendiente directo de Salazar Slytherin y el nombre de su madre fue Merope Gaunt.

Aunque no tenemos una respuesta clara respecto al enlace de Ominis y Tom sí que podemos hacer un acercamiento según la historia mostrada en la saga.

Voldemort nació en 1926 y Merope en 1907. De esta forma, solo sabemos que la fecha de nacimiento prevista de Sorvolo, el padre de Merope, es anterior a 1890. Por último, Ominis tuvo que nacer entre 1974 y 1875. Teniendo esto en cuenta, para que Marvolo tuviera un hijo de forma natural, suponiendo que tuviera al menos 20 años, podemos predecir que probablemente nació más o menos en la misma época que Ominis, lo que quizá le convertiría en hermano o primo del estudiante de Slytherin.

El artículo continúa después del anuncio.

Así pues, aunque no conocemos el árbol genealógico directo, sí sabemos que el Ominis Gaunt que vemos en Hogwarts Legacy es el antepasado del archiconocido Voldemort, y, quizá, un descendiente directo muy cercano.