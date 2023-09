Da Huo Ji en Honkai Star Rail: filtraciones, habilidades, fecha y más

Las filtraciones sobre Honkai Star Rail han revelado algunos detalles iniciales sobre Da Huo Ji, un personaje Físico de 4 estrellas que aún no ha salido y que podría aparecer en una futura actualización. He aquí todo lo que sabemos sobre su fecha y habilidades.

Las filtraciones de Honkai Star Rail siguen revelando nueva información sobre los próximos personajes, como Sakura y Setsugekka. Sin embargo, una nueva publicación en la página de Reddit de filtraciones de Honkai Star Rail ha desvelado detalles sobre Da Huo Ji.

Da Huo Ji es un personaje físico de 4 estrellas que forma parte de la Senda de la Abundancia, lo que apunta a que el misterioso personaje es una unidad de apoyo. Aunque los detalles que rodean a Da Huo Ji han sido más bien escasos, hemos reunido todo lo que sabemos actualmente sobre su kit.

¿Quién es Da Huo Ji en Honkai Star Rail?

Según una reciente filtración de Honkai Star Rail, Da Huo Ji es un personaje de Abundancia Físico de 4 estrellas. No sabemos a quién o a qué está afiliado Da Huo Ji, pero es probable que oigamos más cosas sobre este misterioso 4 estrellas en los próximos meses.

¿Hay fecha de lanzamiento?

No, Da Huo Ji aún no ha recibido una fecha de lanzamiento oficial. Al igual que con Sakura y Setsugekka, las filtraciones sobre Da Huo Ji proceden de un DevKit temprano, lo que significa que su kit podría cambiar por completo o incluso podría acabar no siendo jugable.

Como siempre, actualizaremos esta sección en cuanto tengamos noticias oficiales de HoYoverse, así que asegúrate de marcar esta página y volver a consultarla con regularidad.

Habilidades

Un filtrador de Honkai Star Rail ha revelado las habilidades de Da Huo Ji, dando a los jugadores un adelanto de cómo podría jugar en su estreno. A continuación encontrarás detalles sobre su Habilidad básica, Definitiva, Talento y cómo podría jugar en su debut.

Ataque básico: Inflige Daño físico igual al ?% de la ATQ de Da Huo Ji a un solo enemigo.

Habilidad: Responde con ? puntos de energía a tu monómero.

Definitivo: Inflige Daño Físico igual al ?% de la ATQ de Da Huo Ji a un solo enemigo y restaura la unidad con el Valor de Vida actual más bajo a un valor de ? % de probabilidad de aturdir al enemigo durante un tiempo. Probabilidad de aturdir al enemigo durante ? ronda(s).

Talento: Al utilizar una técnica de combate, el desbordamiento de recuperación de energía de un objetivo del ? % se revertirá en tu propia energía.

Eidolon de Da Huo Ji en Honkai Star Rail

Los Eidolon de Da Huo Ji aún no han sido revelados en Honkai Star Rail, pero como siempre, nos aseguraremos de actualizar esta sección en cuanto se anuncie cualquier información.

